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Ешлі Олсен вперше стала мамою

15 серпня 2023 07:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ешлі Олсен вперше стала мамою
Акторка та дизайнерка Ешлі Олсен з чоловіком. Фото: instagram.com/ashleyolsens/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка та дизайнерка Ешлі Олсен на початку цього року таємно народила хлопчика від чоловіка Луїса Айснера. 37-річна зірка, яка вийшла заміж за 33-річного Айснера в грудні, народила сина Отто "кілька місяців тому" в Нью-Йорку.

Про це повідомляє TMZ.

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Пара одружилася під час таємної церемонії, що відбулася в приватній резиденції Bel-Air 28 грудня.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashley Olsen (@ashleyolsens)

Джерела стверджують, що весілля було скромним, "загалом на ньому було близько 50 осіб", і воно тривало до пізньої ночі.

Пара перебувала в романтичних стосунках з кінця 2017 року і, за чутками, у 2019 році заручилася. Ешлі та Луї рідко розповідають про свої стосунки й майже не фотографуються разом.

Пара дебютувала на червоній доріжці у вересні 2021 року після чотирьох років разом.

Минулої весни Ешлі викликала чутки про заміжжя, коли її помітили із золотою обручкою на безіменному пальці. Вони познайомилися через спільних друзів у середній школі в Лос-Анджелесі і дружили майже п’ять років, перш ніж перевести стосунки на інший рівень.

Луїс — художник, чия мати Ліза Айснер — відомий модний фотограф і дизайнер зіркових прикрас. Його батько колись був президентом кінокомпанії Geffen.

До того, як закохатися у Луїса, Ешлі мала тривалі стосунки та кілька інтрижок із відомими чоловіками.

Її перший справжній роман почався в 2001 році, коли вона закохалася в Метта Каплана, який був зіркою футболу в Колумбійському університеті. Після того, у 2004 році Ешлі недовго зустрічалася з лауреатом премії "Оскар" Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартіано, велосипедистом Ленсом Армстронгом і дизайнером одягу Грегом Чейтом. У 2008 році Ешлі знову знайшла кохання із зіркою "Національних скарбів" Джастіном Бартою.

Ходили чутки, що вони з актором, якому зараз 44 роки, були заручені до в 2011 році.

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