Адель налякала потенційних покупців житла через привидів

Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele

Британську співачку Адель звинувачують у тому, що особняк, в якому вона жила раніше, є непридатним для продажу. Причиною стало інтерв’ю 36-річної зірки, в якому вона заявила — в будинку жили привиди.

Про це повідомляє видання People.

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Нинішній власник маєтку в Англії, Ніколас Саттон, сказав, що коментарі Адель негативно вплинули на майбутні маркетингові зусилля та продовжують впливати на репутацію нерухомості донині. За його словами, Адель орендувала особняк із 10 спальнями в Західному Сассексі на шість місяців ще у 2012 році.

Пізніше вона сказала Андерсону Куперу в інтерв'ю CBS, що особняк, відомий як Lock House, був дуже страшним. Тоді співачка найняла додаткову охорону, щоб залишитися на території помешкання після того, як почула незрозумілі звуки.

Маєток, в якому 13 років тому жила Адель. Фото: Mayfair Office

Нерухомість, яку виставили на продаж за 7,4 млн доларів, відмовляються купляти. Все через коментарі Адель. За весь цей час Ніколас Саттон отримав лише одну пропозицію в серпні 2020 року, яка була скасована через все те саме інтерв’ю титулованої артистки.

Ніколас Саттон раніше подав заявку на дозвіл переобладнати особняк на п’ять квартир, але не отримав схвалення від місцевої влади та відповідних органів. Щодо будинку, то він був побудований в 1909 році. У 1971-му придбала церква і використала як монастир.

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