Адель напугала потенциальных покупателей жилья из-за призраков

Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele

Британскую певицу Адель обвиняют в том, что особняк, в котором она жила ранее, является непригодным для продажи. Причиной стало интервью 36-летней звезды, в котором она заявила — в доме жили призраки.

Об этом сообщает издание People.

Читайте также:

Адель напугала потенциальных покупателей жилья

Нынешний владелец поместья в Англии, Николас Саттон, сказал, что комментарии Адель негативно повлияли на будущие маркетинговые усилия и продолжают влиять на репутацию недвижимости по сей день. По его словам, Адель арендовала особняк с 10 спальнями в Западном Сассексе на шесть месяцев еще в 2012 году.

Позже она сказала Андерсону Куперу в интервью CBS, что особняк, известный как Lock House, был очень страшным. Тогда певица наняла дополнительную охрану, чтобы остаться на территории жилища после того, как услышала непонятные звуки.

Поместье, в котором 13 лет назад жила Адель. Фото: Mayfair Office

Недвижимость, которую выставили на продажу за 7,4 млн долларов, отказываются покупать. Все из-за комментариев Адель. За все это время Николас Саттон получил лишь одно предложение в августе 2020 года, которое было отменено из-за все того же интервью титулованной артистки.

Николас Саттон ранее подал заявку на разрешение переоборудовать особняк на пять квартир, но не получил одобрения от местных властей и соответствующих органов. Что касается дома, то он был построен в 1909 году. В 1971-м приобрела церковь и использовала как монастырь.

Напомним, ранее мы писали, что стилист инфлюенсера Ким Кардашьян и певицы Дженнифер Лопес сменил гражданство. Также мы рассказывали, что певец Стинг отменил запланированные выступления.