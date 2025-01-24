Адель напугала потенциальных покупателей жилья из-за призраков

Адель сорвала сделки риелторам из-за заявления о привидениях
Британскую певицу Адель обвиняют в том, что особняк, в котором она жила ранее, является непригодным для продажи. Причиной стало интервью 36-летней звезды, в котором она заявила — в доме жили призраки.
Об этом сообщает издание People.
Адель напугала потенциальных покупателей жилья
Нынешний владелец поместья в Англии, Николас Саттон, сказал, что комментарии Адель негативно повлияли на будущие маркетинговые усилия и продолжают влиять на репутацию недвижимости по сей день. По его словам, Адель арендовала особняк с 10 спальнями в Западном Сассексе на шесть месяцев еще в 2012 году.
Позже она сказала Андерсону Куперу в интервью CBS, что особняк, известный как Lock House, был очень страшным. Тогда певица наняла дополнительную охрану, чтобы остаться на территории жилища после того, как услышала непонятные звуки.
Недвижимость, которую выставили на продажу за 7,4 млн долларов, отказываются покупать. Все из-за комментариев Адель. За все это время Николас Саттон получил лишь одно предложение в августе 2020 года, которое было отменено из-за все того же интервью титулованной артистки.
Николас Саттон ранее подал заявку на разрешение переоборудовать особняк на пять квартир, но не получил одобрения от местных властей и соответствующих органов. Что касается дома, то он был построен в 1909 году. В 1971-м приобрела церковь и использовала как монастырь.
Напомним, ранее мы писали, что стилист инфлюенсера Ким Кардашьян и певицы Дженнифер Лопес сменил гражданство. Также мы рассказывали, что певец Стинг отменил запланированные выступления.
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