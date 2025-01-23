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Стінг скасував заплановані виступи — в чому причина

23 січня 2025 13:35
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Стінга переніс виступи через стан здоров'я — деталі
Британський співак Стінг. Фото: instagram.com/theofficialsting/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий британський співак Стінг скасував виступ на церемонії Bass Magazine Awards нагородження та кілька концертів цього тижня. Таке рішення музикант прийняв за порадою свого лікаря.

Про це артист повідомив на своїй сторінці Instagram.

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73-річний музикант мав виступити на церемонії нагородження журналу Bass Magazine Awards у Каліфорнії, де йому мали вручити нагороду за досягнення впродовж життя/

Артист також відклав концерти у Феніксі (штат Арізона) та Вітленді (штат Каліфорнія), а також виступ на ювілейному концерті звукозаписної компанії, які повинні були відбутися пізніше цього тижня

"За порадою свого лікаря, через хворобу, зі щирим жалем, Стінг змушений скасувати свій виступ на церемонії нагородження Bass Magazine Awards цього четверга і відкласти концерти STING 3.0", — йдеться у повідомленні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by STING (@theofficialsting)

Відомий артист вибачився перед шанувальниками та повідомив, що придбані квитки залишаються дійсними на перенесені дати.

Нагадаємо,  акторка Анна Сагайдачна невдовзі після народження донечки опинилася на лікарняному ліжку. Також акторка Дар'я Петрожицька зізналась, що завантажений зйомками графік негативно вплинув на її здоров'я.

здоров'я концерт закордонні зірки церемонія Стінг

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