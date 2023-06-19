Адель призналась, что подхватила грибковую инфекцию в интимном месте

Певица Адель. Фото: instagram.com/adele/

Певица Адель не скрывает от поклонников собственные проблемы. Звезда делится сердечной болью в песнях, а физической — в интервью.

Об этом пишет Page Six.

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Концерты в Лас-Вегасе Адель запомнит надолго. Ведь во время выступлений она подцепила инфекцию — паховый дерматомикоз.

"Никогда не знала о существовании этого. Во время своих концертов я выступаю в Spanx, чтобы наряды на мне сидели красиво. Я много потею и почти сижу на собственном поту", — поделилась певица и добавила, что, чтобы справиться с проблемой, врач прописал ей специальный крем.

Паховой дерматомикоз — зуд, также называемый tinea cruris, является грибковой инфекцией кожи, которая возникает в теплых, влажных местах, часто в паху, ягодицах и внутренней части бедер.

Ранее стало известно, что через 15 месяцев после приобретения имения у актера Сильвестра Сталлоне Адель начала масштабный ремонт. Артистка купила дом у звезды "Рокки" за $58 миллионов.

Напомним, британскую певицу Адель заметили вместе с ее женихом, спортивным агентом Ричем Полом, который старше ее на семь лет. Пара посетила корт игры "Лейкерс" против "Голден Стейт Уорриорз", который проходил в Лос–Анджелесе.