Брітні Спірс представила нову пісню з володарем Grammy

Співачка Брітні Спірс знову повертається до музики. Принцеса поп-музики та співак Will.i.am випустили новий сингл Mind Your Business.

Зіркове возз'єднання

Mind Your Business знаменує перше возз’єднання Спірс і Will.i.am після їхнього тричі платинового хіта Scream & Shout у 2012 році. На початку цього року Scream" & Shout досяг мільярда переглядів на YouTube.

У пресрелізі для Mind Your Business йдеться, що "енергія Спірс піднімає пісню на нові висоти".

Говорячи про новий сингл цього тижня, Will.i.am похвалив Спірс під час інтерв'ю CBS Mornings.

"Я був шанувальником, другом і прихильником Брітні протягом багатьох років. Підтримував, був поруч, щоб допомогти, коли вона боролася за своє визволення. Вона дивовижна людина. Музика — це терапія для багатьох людей. Танець — це терапія для багатьох людей… І коли у вас є зв’язок із музикою, ритмом, піснею, мелодією та гармонією, і ви через це виражаєте себе, це допомагає вам у всьому, через що ви проходите, і, коли я бачу її танці в її Instagram, бачу, як вона любить музику", — сказав артист.

Описуючи значення пісні Mind Your Business, Will.i.am сказав:

"Коли ти в центрі уваги, ти часто хочеш жити своїм життям. У пісні є слова, які вказують на це… Є тонка межа, і кожен заслуговує на свою версію конфіденційності", — переконує артист.

Спірс, звісно, була в центрі уваги більшу частину свого життя — спочатку в "Клубі Міккі Мауса" Діснея, а потім стала відомою завдяки своєму проривному хіту Baby One More Time, який вийшов у 1998 році, коли вона була підлітком. Останній повноформатний студійний альбом Спірс Glory вийшов у 2016 році. Її дует із Елтоном Джоном Hold Me Closer дебютував під номером один у танцювальному та електронному чартах Billboard минулого року та став 14-м для Спірс. Увійшов до 10 найкращих синглів у чарті Billboard Hot 100.

Will.i.am, фронтмен Black Eyed Peas і лауреат Греммі продюсер, а також артист, нещодавно відзначив своє сольне повернення після десятиліття піснею The Formula за участю Ліла Вейна. Очікується, що незабаром Will.i.am випустить свій п'ятий сольний альбом, повідомляє Epic.

Що стосується Спірс, нова музика — це не єдине, що очікується від поп-ікони. Нещодавно вона оголосила, що в жовтні цього року випустить мемуари The Woman In Me.

