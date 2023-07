Адвокаты Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла угрожают Бритни Спирс судом

Певица Бритни Спирс. Фото: Google

Уже этой осенью, 24 октября, американская певица Бритни Спирс выпустит собственные мемуары, получившие название The Woman In Me ("Женщина во мне"). Впрочем, релиз долгожданной книги от обладательницы премии "Грэмми" состоялся бы и раньше. Этому помешали адвокаты певца Джастина Тимберлейка и ирландского актера Колина Фаррелла.

Об этом сообщает издание The Sun.

Читайте также:

Чего требуют знаменитости от Спирса

Выход откровенных мемуаров Бритни был отложен на четыре месяца из-за исков, поданных адвокатами бывших бойфрендов. Певец и актер потребовали ознакомиться с содержанием книги, прежде чем она пойдет в печать.

Адвокаты Тимберлейка и Фаррелла подадут в суд на 41-летнюю певицу, если некоторые выдержки из мемуаров не будут удалены.

"Они требовали просмотреть ее книгу заранее и были непоколебимы в том, что некоторые вещи должны быть удалены. В книге много потрясающих историй, но Джастин и Колин осознавали, что об этом может быть рассказано", — заявил источник таблоида.

Именно поэтому релиз книги и задержали на четыре месяца. Судя по тому, что издательский дом Gallery Books объявил дату продажи мемуаров и цену (32,99 доллара), все вопросы с адвокатами звезд были решены. Впрочем, зная спонтанность Спирс, она могла оставить воспоминания и ничего не удалять. Что только на руку издательству: судить будут не компанию, а Бритни. Что повысит продажи.

Обложка книги Бритни Спирс. Фото: britneybook.com

Отметим, что с Джастином Тимберлейком Спирс встречалась с 1999 по 2002 годы, и якобы с ним и лишилась девственности. А вот с Фареллом Бритни закрутила роман в 2003-м. Впрочем, ирландский актер интрижку с певицей отрицал.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс с мужем пришли к солисту группы NSYNC и повеселились с его детьми. Также мы рассказывали, что Спирс спела в новой композиции фронтмена группы Black Eyed Peas will.i.am.