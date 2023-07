Стала відома дата виходу скандальних мемуарів Брітні Спірс та ціна на книгу

Співачка Брітні Спірс. Фото: Google

Американська співачка Брітні Спірс, яка вже довгий час не виступає на сцені, готується до презентації власних мемуарів. Стала відома дата релізу довгоочікуваної книги, її назва, обкладинка та ціна.

Інформація з’явилась на сайті артистки.

Скандальні мемуари попзірки

41-річна володарка премії "Ґреммі" готується поповнити свій банківський рахунок. Брітні вже п’ять років не дає концертів, але до її життя прикута увага таблоїдів та мільйонів шанувальників. То ж не дивно, що співачка наважилась на відверті мемуари. Вони отримали назву The Woman In Me ("Жінка в мені"). На обкладинці книги — фото Спірс з нульових.

Обкладинка книги Брітні Спірс. Фото: britneybook.com

Вихід книги анонсовано на 24 жовтня цього року. Вже відкритий передпродаж мемуарів у 21 країні світу: США, Канаді, Австралії, Великій Британії, Бразилії, Болгарії, Польщі, Франції та інші. України в списку поки що не має, але враховуючи на попит, наші видавці скоріш за все перекладуть книгу, як це було згодом з мемуарами принца Гаррі. За відвертості Брітні на папері доведеться викласти 32,99 долари.

"Переконливі свідчення Брітні у відкритому суді сколихнули світ, змінили закони та показали її надихаючу силу та хоробрість. Я не сумніваюся, що її мемуари матимуть такий же вплив і стануть видавничою подією року. Ми не можемо не пишатися тим, що нарешті допомогли їй поділитися своєю історією", — заявила Дженніфер Бергстром, старша віцепрезидентка і видавчиня Gallery Books.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс розповість про роман з ірландським актором Коліном Фарреллом у своїх мемуарах.