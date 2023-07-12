Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стала відома дата виходу скандальних мемуарів Брітні Спірс та ціна на книгу arrow

Стала відома дата виходу скандальних мемуарів Брітні Спірс та ціна на книгу

12 липня 2023 07:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стала відома дата виходу скандальних мемуарів Брітні Спірс та ціна на книгу
Співачка Брітні Спірс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Брітні Спірс, яка вже довгий час не виступає на сцені, готується до презентації власних мемуарів. Стала відома дата релізу довгоочікуваної книги, її назва, обкладинка та ціна.

Інформація з’явилась на сайті артистки.

Читайте також:

Скандальні мемуари попзірки

41-річна володарка премії "Ґреммі" готується поповнити свій банківський рахунок. Брітні вже п’ять років не дає концертів, але до її життя прикута увага таблоїдів та мільйонів шанувальників. То ж не дивно, що співачка наважилась на відверті мемуари. Вони отримали назву The Woman In Me ("Жінка в мені"). На обкладинці книги — фото Спірс з нульових.

Обкладинка книги Брітні Спірс. Фото: britneybook.com

Вихід книги анонсовано на 24 жовтня цього року. Вже відкритий передпродаж мемуарів у 21 країні світу: США, Канаді, Австралії, Великій Британії, Бразилії, Болгарії, Польщі, Франції та інші. України в списку поки що не має, але враховуючи на попит, наші видавці скоріш за все перекладуть книгу, як це було згодом з мемуарами принца Гаррі. За відвертості Брітні на папері доведеться викласти 32,99 долари. 

"Переконливі свідчення Брітні у відкритому суді сколихнули світ, змінили закони та показали її надихаючу силу та хоробрість. Я не сумніваюся, що її мемуари матимуть такий же вплив і стануть видавничою подією року. Ми не можемо не пишатися тим, що нарешті допомогли їй поділитися своєю історією", — заявила Дженніфер Бергстром, старша віцепрезидентка і видавчиня Gallery Books.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс розповість про роман з ірландським актором Коліном Фарреллом у своїх мемуарах. Також ми розповідали, що поліція закрила справу про побиття Брітні Спірс охоронником відомого баскетболіста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз