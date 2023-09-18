Ахтем Сеітаблаєв показав свою нову обраницю

Ахтем Сеітаблаєв зі своєю новою дівчиною Мар'яною. Фото: Instagram - seitablaiev

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв два роки тому розлучився з кінопродюсеркою Іванною Дядюрою, з якою був разом 10 років і має спільну доньку Сафіє. Навесні цього року стало відомо, що серце чоловіка знову зайняте і ось він показав свою обраницю.

Фотографіями з дівчиною поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Нову дівчину режисера Ахтема Сеітаблаєва звати Мар’яна. Пару вже бачили разом на одній з прем'єр кілька місяців тому.

Дівчина — висока блондинка з блакитними очима, проте про неї мало що відомо. Також дівчина приховала свою сторінку Instagram, тому і фото її небагато.

Ахтем Сеітаблаєв зі своєю новою дівчиною Мар'яною. Фото: Instagram - seitablaiev

Ахтем Сеітаблаєв зі своєю новою дівчиною Мар'яною. Фото: Instagram - seitablaiev

Проте, на світлинах, які з’явилися в Instagram Ахтема, Мар’яна одягнена у патріотичний одяг, а режисер — у військову форму, адже наразі він служить в ЗСУ.

Підписники Ахтема Сеітаблаєва у коментарях щиро зраділи за нього і висловили захоплення його новою обраницею.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв висловився на адресу хейтерів, які звинувачували його у хайпі. А ще режисер планує зняти фільм про Чернівці.



