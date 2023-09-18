Ахтем Сеитаблаев показал свою новую избранницу

Ахтем Сеитаблаев со своей новой девушкой Марьяной. Фото: Instagram - seitablaiev

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев два года назад расстался с кинопродюсершей Иванной Дядюрой, с которой был вместе 10 лет и имеет общую дочь Сафие. Весной этого года стало известно, что сердце мужчины снова занято и вот он показал свою избранницу.

Фотографиями с девушкой поделился на своей странице в Instagram .

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Новую девушку режиссера Ахтема Сеитаблаева зовут Марьяна. Пару уже видели вместе на одной из премьер несколько месяцев назад.

Девушка — высокая блондинка с голубыми глазами, но о ней мало что известно. Также она скрыла свою страницу Instagram, поэтому и фото ее немного.

Ахтем Сеитаблаев со своей новой девушкой Марьяной. Фото: Instagram - seitablaiev

Ахтем Сеитаблаев со своей новой девушкой Марьяной. Фото: Instagram - seitablaiev

Тем не менее, на фотографиях, появившихся в Instagram Ахтема, Марьяна одета в патриотическую одежду, а режиссер — в военную форму, ведь он служит в ВСУ.

Подписчики Ахтема Сеитаблаева в комментариях искренне обрадовались за него и выразили восхищение его новой избранницей.

Напомним, Ахтем Сеитаблаев высказался в адрес хейтеров, обвинявших его в хайпе. А еще режиссер планирует снять фильм о Черновцах.