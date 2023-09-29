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Ахтем Сеитаблаев снова женится

29 сентября 2023 16:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ахтем Сеитаблаев снова женится
Ахтем Сеитаблаев с избранницей. Фото: instagram.com/seitablaiev/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев снова готовится жениться. Актер сделал предложение своей невесте.

Об этом стало известно со страницы знаменитости в социальной сети.

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Ахтем Сеитаблаев, который сейчас служит в ВСУ, сделал предложение Марьяне Боцвинюк. На фото Сеитаблаев позирует с любимой, которая счастливо демонстрирует обручальное кольцо на пальце:

 

Ахтем Сеитаблаев с избранницей. Фото: instagram.com/seitablaiev/
Ахтем Сеитаблаев с избранницей. Фото: instagram.com/seitablaiev/

"От Крыма до Карпат! Да!", — прокомментировал пост Сеитаблаев.

Новая возлюбленная Сеитаблаева гораздо моложе его. В октябре 2021 года Ахтем Сеитаблаев рассказал, что после 8 лет брака разводится со своей второй супругой, продюсером Иванной Дядюрой. О первой избраннице режиссёра известно, что она является матерью троих детей Сеитаблаева.

Ранее стало известно, что Ахтем Сеитаблаев снова влюблен и живет с новой избранницей..

Напомним, Ахтем Сеитаблаев планирует снять фильм о Черновцах. По словам режиссера, этот город — одна из культурных столиц и мощный источник креатива.

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