Ахтем Сеитаблаев снова женится

Ахтем Сеитаблаев с избранницей. Фото: instagram.com/seitablaiev/

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев снова готовится жениться. Актер сделал предложение своей невесте.

Об этом стало известно со страницы знаменитости в социальной сети.

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Ахтем Сеитаблаев, который сейчас служит в ВСУ, сделал предложение Марьяне Боцвинюк. На фото Сеитаблаев позирует с любимой, которая счастливо демонстрирует обручальное кольцо на пальце:

Ахтем Сеитаблаев с избранницей. Фото: instagram.com/seitablaiev/

"От Крыма до Карпат! Да!", — прокомментировал пост Сеитаблаев.

Новая возлюбленная Сеитаблаева гораздо моложе его. В октябре 2021 года Ахтем Сеитаблаев рассказал, что после 8 лет брака разводится со своей второй супругой, продюсером Иванной Дядюрой. О первой избраннице режиссёра известно, что она является матерью троих детей Сеитаблаева.

Ранее стало известно, что Ахтем Сеитаблаев снова влюблен и живет с новой избранницей..

Напомним, Ахтем Сеитаблаев планирует снять фильм о Черновцах. По словам режиссера, этот город — одна из культурных столиц и мощный источник креатива.