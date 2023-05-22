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"Активне навантаження": Ілона Гвоздьова показала, як вона тримає себе у формі

22 травня 2023 12:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ілона Гвоздьова показала, як вона підтримує своє тіло – що слід робити
Учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова на відпочину закордоном. Фото: instagram.com/p/Csa-SolrHAa/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська танцівниця та педагогиня, переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала, як вона займається спортом. Популярна танцівниця показала дієві вправи в домашніх умовах та розповіла, що потрібно робити, щоб тримати себе у формі.

Відповідні кадри Ілона Гвоздьова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Вправи на віджимання! Опрацьовують майже всю верхню частину тіла. Активне навантаження отримують грудні м’язи, дельтовидні м’язи, трицепси і біцепси. Крім того, торс утримується в напруженому стані, завдяки чому працює прямий м’яз живота, м’язи корпусу і попереку. Потрібно прийняти упор лежачи, впираючись на прямі руки з китицями, розведеними на ширину плечей. Долоні розташуйте паралельно одна одній. М’язи грудей і кора при виконанні вправи повинні бути напруженими", – написала Ілона Гвоздьова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Також українська танцівниця розповіла, як важливо тримати спину прямо, але зберігати природний прогин. Ілона Гвоздьова розповіла, що потрібно брати до уваги, щоб правильно зробити вправи.

Илона Гвоздева
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова під час свого майстер–класу. Фото: скріншот з YouTube 

"Якщо ставити кисті ширше плечей, то ви будете активно опрацьовувати трицепс, дельтоподібний передній м’яз, але велике навантаження отримує зовнішня частина грудних м’язів. Дихайте глибоко, спокійно і розмірено. Не затримуйте дихання! Ставьте у коментарях, якщо сподобались вправи і діліться враженнями", – також додала українська танцівниця.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова показала свою фігуру в бікіні.

Раніше ми розповідали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова заявила про погане самопочуття.

Також ми повідомляли про те, що педагогиня Ілона Гвоздьова показала свій новий будинок, побудований під час війни.

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