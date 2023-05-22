Илона Гвоздева показала, как она поддерживает свое тело – что нужно делать

Участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева на отдыхе за границей. Фото: instagram.com/p/Csa-SolrHAa/

Известная украинская танцовщица и педагог, победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева показала, как она занимается спортом. Популярная танцовщица показала действенные упражнения в домашних условиях и рассказала, что нужно делать, чтобы держать себя в форме.

Соответствующие кадры Илона Гвоздева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Упражнения на отжим! Обрабатывают почти всю верхнюю часть тела. Активную нагрузку получают грудные мышцы, дельтовидные мышцы, трицепсы и бицепсы. Кроме того, торс удерживается в напряженном состоянии, благодаря чему работает прямая мышца живота, мышцы корпуса и поясницы. Нужно принять упор лежа, упираясь на прямые руки с кистями, разведенными на ширину плеч. Ладони расположите параллельно друг другу. Мышцы груди и кора при выполнении упражнения должны быть напряженными", – написала Илона Гвоздева.

Также украинская танцовщица рассказала, как важно держать спину прямо, но сохранять естественный прогиб. Илона Гвоздева рассказала, что нужно учитывать, чтобы правильно сделать упражнения.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время своего мастер-класса. Фото: скриншот с YouTube

"Если ставить кисти шире плеч, то вы будете активно прорабатывать трицепс, дельтовидную переднюю мышцу, но большую нагрузку получает наружная часть грудных мышц. Дышите глубоко, спокойно и размеренно. Не задерживайте дыхание! Ставьте в комментариях, если понравились упражнения и делитесь впечатлениями", – также добавила украинская танцовщица.

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