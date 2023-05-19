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Ілона Гвоздьова показала спортивну фігуру у бікіні

19 травня 2023 13:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ілона Гвоздьова показала спортивну фігуру у бікіні
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото:
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова насолодилась відпочинком у Туреччині. Зірка "Танців з зірками" поділилась з прихильниками не тільки фото мальовничого готелю, а і у всій красі продемонструвала підтягнуте тіло у бікіні.

Фото Гвоздьова запостила на своїй сторінці у Instagram.

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Не всі фоловери оцінили фото зірки. Дехто розкритикував її за те, що одного дня знімки почить її син, і йому буде ніяково.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Танцівниця, повернувшись до України вже за кілька годин втратила почуття відпочинку, адже у країні лунала повітряна тривога. Про це Ілона зізналася своїм фоловерам.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова показала свій будинок, який побудувала під час війни в Україні. Відомо, що цей будинок українська танцівниця почала будувати ще до початку повномасштабної війни, але у перший час вона його не чіпала.

Раніше стало відомо, що танцівниця пройшла чимало медичних тестів, щоб виявити причину свого поганого самочуття.

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