Ілона Гвоздьова показала спортивну фігуру у бікіні

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото:

Танцівниця Ілона Гвоздьова насолодилась відпочинком у Туреччині. Зірка "Танців з зірками" поділилась з прихильниками не тільки фото мальовничого готелю, а і у всій красі продемонструвала підтягнуте тіло у бікіні.

Фото Гвоздьова запостила на своїй сторінці у Instagram.

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Не всі фоловери оцінили фото зірки. Дехто розкритикував її за те, що одного дня знімки почить її син, і йому буде ніяково.

Танцівниця, повернувшись до України вже за кілька годин втратила почуття відпочинку, адже у країні лунала повітряна тривога. Про це Ілона зізналася своїм фоловерам.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова показала свій будинок, який побудувала під час війни в Україні. Відомо, що цей будинок українська танцівниця почала будувати ще до початку повномасштабної війни, але у перший час вона його не чіпала.

Раніше стало відомо, що танцівниця пройшла чимало медичних тестів, щоб виявити причину свого поганого самочуття.