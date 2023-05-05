Ілона Гвоздьова поскаржилася на погане самопочуття – що з нею

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скріншот з YouTube

Відома українська хореографиня і танцівниця, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова останнім часом досить часто скаржиться на проблеми зі здоров’ям. Цього разу популярна танцівниця розповіла про те, що в неї погано із самопочуттям з невідомої причини.

Про це Ілона Гвоздьова повідомила у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Останнім часом Ілона Гвоздьова постійно скаржиться на стан свого здоров’я, а саме на його погіршення. Спочатку українська танцівниця хворіла на застуду, потім вона страждала від алергії, а тепер в неї з’явилися інші проблеми зі здоров’ям.

За словами учасниці та переможниці популярного танцювального проєкту, їй довелося здати велику кількість різних тестів, щоб з’ясувати, що не так з її здоров’ям. Їй довелося декілька разів здавати тест на коронавірус та різні захворювання.

Stories Ілони Гвоздьової. Фото: скріншот з Instagram

"Слухайте, я вже за останні місяці роблю вчетверте тест на ковід. Різні тести у мене були, і на ковід, і також на грип. На все, що тільки можна перевірити. По всіх тестах виходить негативно, я ніби здорова. Але по моєму стану так не скажеш", — стверджувала українська танцівниця Ілона Гвоздьова.

Також жінка розповіла, що в неї постійно першить горло, їй важко дихати та вона не може ніяк відкашлятися. Крім того, Ілона Гвоздьова заявила, що вона дуже слабка через свій стан здоров’я.

Stories Ілони Гвоздьової. Фото: скріншот з Instagram

"Не знаю що це. Можливо, це атмосфера, якесь забруднення, повітря та ще щось. Все воно наклалося в організмі та викликало всі ці симптоми. Може, мій організм просто вже втомився і дає мені якісь знаки? Висновок один — мені потрібне сонечко та морське повітря", — зазначила відома танцівниця.

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