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"Актер-каннибал" Арми Хаммер официально расстался с женой

21 июня 2023 12:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Актер-каннибал" Арми Хаммер официально расстался с женой
Американский актер Арми Хаммер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский актер Арми Хаммер, которого три года назад обвинили в изнасиловании и в целом ряде насильственных инцидентов с намеками на каннибализм, официально развелся с женой. Долгое время они не могли найти компромиссы по воспитанию детей. Впрочем, сейчас все вопросы решены.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Развод "каннибала"

Из-за громкого скандала Арми не только отменили в Голливуде — он пошел на реабилитацию. На время он смог вернуться к жене Элизабет Чемберс и двоим детям. Правда, позже женщина подала на развод. Арми и Элизабет прожили в браке 10 лет.

Финальную точку в разводе окружной прокурор округа Лос-Анджелес поставил после того, как с Хаммера были сняты обвинения в сексуальном насилии.

Бывшая звездная парочка достигла соглашения о совместно нажитом имуществе. 36-летний актер и 40-летняя Элизабет решили все спорные моменты, связанные с их детьми. Они не перестанут общаться и будут поддерживать друг друга, чтобы восьмилетняя дочь Харпер и шестилетний сын Форд не ощущали давления.

Арми Хаммер с детьми и бывшей супругой. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, сколько девушек для интимных утех требовал лидер Rammstein Тилль Линдеманн.

Также мы рассказывали, что звезда сериала "Уэнздей", канадский актер Перси Хайнс Уайт, впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

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