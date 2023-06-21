"Актер-каннибал" Арми Хаммер официально расстался с женой
Американский актер Арми Хаммер, которого три года назад обвинили в изнасиловании и в целом ряде насильственных инцидентов с намеками на каннибализм, официально развелся с женой. Долгое время они не могли найти компромиссы по воспитанию детей. Впрочем, сейчас все вопросы решены.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Развод "каннибала"
Из-за громкого скандала Арми не только отменили в Голливуде — он пошел на реабилитацию. На время он смог вернуться к жене Элизабет Чемберс и двоим детям. Правда, позже женщина подала на развод. Арми и Элизабет прожили в браке 10 лет.
Финальную точку в разводе окружной прокурор округа Лос-Анджелес поставил после того, как с Хаммера были сняты обвинения в сексуальном насилии.
Бывшая звездная парочка достигла соглашения о совместно нажитом имуществе. 36-летний актер и 40-летняя Элизабет решили все спорные моменты, связанные с их детьми. Они не перестанут общаться и будут поддерживать друг друга, чтобы восьмилетняя дочь Харпер и шестилетний сын Форд не ощущали давления.
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