"Секс-райдер" Ліндеманна: скільки дівчат для інтимних втіх вимагав лідер Rammstein

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн. Фото: Google

В Німеччині розпочато кримінальне розслідування щодо фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Зірку підозрюють у сексуалізованому насильстві в декількох випадках. Тіллю може загрожувати до 10 років ув'язнення. На тлі секс-скандалу з гурту звільнили одну росіянку. А колеги та знайомі Ліндеманна почали давати відверті інтерв’ю.

Про це повідомляє видання Meduza.

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Секс-скандал Тілля Ліндеманна

Напередодні стало відомо, що менеджерка Тілля заздалегідь відбирала для сексу з 60-річним фронтменом гурту молодих дівчат. Їх запрошували через соцмережі на закриту вечірку після виступу, попереджаючи, що вхід можливий лише за згодою на статевий контакт.

Існування особливої системи секс-кастингу навколо Ліндеманна опосередковано підтверджують інші члени групи Rammstein.

"Утворилися певні структури, які виходили за межі уявлень про нормальне в інших членів групи. Тому нам важливо, щоб офіційні аftershow-вечірки гурту не плутали з приватними вечірками Тілля. Він віддалився від нас останніми роками й створив навколо себе власну бульбашку — зі своїми людьми, вечірками та проєктами", — повідомив барабанщик гурту Крістоф Шнайдер.

Одна з дівчат дала коментар щодо уподобань лідера німецького рок-гурту. За її словами, вона припинила спілкування з Тіллем декілька років тому.

"Чувак просто втратив зв'язок із реальністю. Історія стара як світ: купа бабок, купа влади, і в якийсь момент починається саморуйнування просто тому, що тобі стає по**й. По**й на всіх. На свою сім'ю, на друзів і останнє — на самого себе", — сказала вона.

Співрозмовниця видання дала цілком чітку відповідь і на запитання про сексуальні апетити Ліндеманна заявила: в день концерту йому потрібні "три-п'ять нових дівчат".

Під питанням продовження європейського стадіонного туру Rammstein, який має тривати до початку серпня, включаючи три берлінські концерти 15, 16 та 18 липня. На цей час жоден концерт туру не скасовано.

Тілль Ліндеманн з шанувальницею. Фото: Facebook/tilllindemannthepoetofrock

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени: момент потрапив на відео. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Венздей", канадський актор Персі Гайнс Вайт, вперше прокоментував звинувачення у сексуальному насильстві.