Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Секс-райдер" Ліндеманна: скільки дівчат для інтимних втіх вимагав лідер Rammstein arrow

"Секс-райдер" Ліндеманна: скільки дівчат для інтимних втіх вимагав лідер Rammstein

18 червня 2023 17:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Секс-райдер" Ліндеманна: скільки дівчат для інтимних втіх вимагав лідер Rammstein
Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Німеччині розпочато кримінальне розслідування щодо фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Зірку підозрюють у сексуалізованому насильстві в декількох випадках. Тіллю може загрожувати до 10 років ув'язнення. На тлі секс-скандалу з гурту звільнили одну росіянку. А колеги та знайомі Ліндеманна почали давати відверті інтерв’ю.

Про це повідомляє видання Meduza.

Читайте також:

Секс-скандал Тілля Ліндеманна

Напередодні стало відомо, що менеджерка Тілля заздалегідь відбирала для сексу з 60-річним фронтменом гурту молодих дівчат. Їх запрошували через соцмережі  на закриту вечірку після виступу, попереджаючи, що вхід можливий лише за згодою на статевий контакт.

Існування особливої системи секс-кастингу навколо Ліндеманна опосередковано підтверджують інші члени групи Rammstein. 

"Утворилися певні структури, які виходили за межі уявлень про нормальне в інших членів групи. Тому нам важливо, щоб офіційні аftershow-вечірки гурту не плутали з приватними вечірками Тілля. Він віддалився від нас останніми роками й створив навколо себе власну бульбашку — зі своїми людьми, вечірками та проєктами", — повідомив барабанщик гурту Крістоф Шнайдер.

Одна з дівчат дала коментар щодо уподобань лідера німецького рок-гурту. За її словами, вона припинила спілкування з Тіллем декілька років тому. 

"Чувак просто втратив зв'язок із реальністю. Історія стара як світ: купа бабок, купа влади, і в якийсь момент починається саморуйнування просто тому, що тобі стає по**й. По**й на всіх. На свою сім'ю, на друзів і останнє — на самого себе", — сказала вона.

Співрозмовниця видання дала цілком чітку відповідь і на запитання про сексуальні апетити Ліндеманна заявила: в день концерту йому потрібні "три-п'ять нових дівчат".

Під питанням продовження європейського стадіонного туру Rammstein, який має тривати до початку серпня, включаючи три берлінські концерти 15, 16 та 18 липня. На цей час жоден концерт туру не скасовано.

Тілль Ліндеманн з шанувальницею. Фото: Facebook/tilllindemannthepoetofrock

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени: момент потрапив на відео. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Венздей", канадський актор Персі Гайнс Вайт, вперше прокоментував звинувачення у сексуальному насильстві.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB