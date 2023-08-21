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Актер Миша Коллинз в свой день рождения попросил пожертвовать деньги для Украины

21 августа 2023 16:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Актер Миша Коллинз в свой день рождения попросил пожертвовать деньги для Украины
Актер Миша Коллинз. Фото: instagram.com/misha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американский актер Миша Коллинз, сыгравший в сериале "Сверхъестественное", известен своей любовью к Украине. В этот раз звезда снова призвал поддержать украинцев.

Об этом актер опубликовал пост в свой день рождения Instragram.

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Вклад в разминирование Украины

Вчера Миша Коллинз отметил свой день рождения. Актер решил использовать это как повод, чтобы призвать поклонников донатить в поддержку Украины.

 

Актер Миша Коллинз. Фото: instagram.com/misha/

"Это мой день рождения. Обычно я стараюсь ничего не делать по этому поводу, но я понял, что хочу что-то на день рождения... Я был бы рад, если бы вы внесли свой вклад в разминирование, чтобы помочь спасти мирное население Украины. Это неотложный и чрезвычайно эффективный способ потратить несколько долларов. Пожертвовать для Украины, чтобы порадовать меня на день рождения", — написал Миша Коллинз.

Этим летом Миша Коллинз лично встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал новым амбасадором фандрейзинговой платформы.

Напомним, Анджелина Джоли показала эвакуацию украинских беженцев.

Ранее звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз стал новым послом UNITED24.

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