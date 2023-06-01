Міша Коллінз пройшовся розмінованими полями Чернігівської області

Міша Коллінз: Фото: Андрій Ющак

Американський актор Міша Коллінз, відомий роллю Янгола Кастиїла у серіалі "Надприродне", приїхав на територію Чернігівської області.

Про це йдеться на офіційній сторінці фандрейзингової платформи United24 в Instagram.

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Актор завітав на територію Чернігівської області, де проходять роботи з розмінування. Лише за два кілометри від цього місця розташовувалися позиції російських військ.

Актор проведе день з військовими Державної спеціальної служби транспорту та побачить підривання залишених російською армією мін та боєприпасів.

Гідом актора на першій локації став військовий на позивний "Академік" – кандидат біологічних наук. До повномасштабного вторгнення він працював науковим співробітником Національної академії наук України.

Нащодавно американський актор Міша Коллінз особисто зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став новим амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24.

Окрім серіалу "Надприродне", Михайло Коллінз також грав у серіалах "CSI: Місце злочину", "Усі жінки — відьми", "24", "Частини тіла", "Поза часом" та багатьох інших. Але справжньою зіркою його зробила роль ангела Кастіеля.

Актор підтримав Україну та українців з першого дня вторгнення РФ.

Нагадаємо, лідер легендарного американського метал-гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав у США поранених українських захисників, які зараз проходять там лікування та реабілітацію.