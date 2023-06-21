Війна в Україні: Анджеліна Джолі показала евакуацію українських біженців

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/angelinajolie.offlcial/

Акторка Анджеліна Джолі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не залишається осторонь нашої трагедії. Так, зірка ще раз нагадала світові про біженців з України.

Фото з кадрами евакуації Джолі опублікувала своєму Instagram.

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Пережили найгірші ситуації

На фото, якими поділилася акторка, зображена дівчинка з Бучі, а також біженці з населених пунктів Миколаївщини, які затопило після підриву дамби Каховської ГЕС.

Анджеліна Джолі загадала про біженців Україні. Фото: instagram.com/angelinajolie.offlcial/

Анджеліна Джолі загадала про біженців Україні. Фото: instagram.com/angelinajolie.offlcial/

"Біженці — це люди, які втекли від війни, насильства, конфлікту чи переслідувань і перетнули міжнародний кордон, щоб знайти безпеку в іншій країні. Перш за все, вони пережили найгірші та найекстремальніші ситуації на землі. Вони заслуговують нашої поваги. У цей день, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб подумати про понад 100 мільйонів людей, які живуть переміщеними особами. Десятки мільйонів дітей. Усім моїм друзям, які є біженцями. Я маю честь знати вас і шаную вас сьогодні і щодня", — написала Джолі.

Джолі активно закликала суспільство допомогти зупинити війну, в якій також страждають і діти. У квітні 2022 року вона приїхала в Україну, де побачилася з переселенцями на вокзалі у Львові, а потім відвідала волонтерів і лікарні.

Раніше американський актор Міша Коллінз, відомий роллю Янгола Кастиїла у серіалі "Надприродне", приїхав на територію Чернігівської області.

Нагадаємо, лідер легендарного американського метал-гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав у США поранених українських захисників, які зараз проходять там лікування та реабілітацію.