Актор з РФ, якого захейтили за пост українською мовою, вперше дав коментар
Майже місяць тому російський актор Кирило Сафонов, який через повномасштабну війну переїхав до Ізраїля, опублікував пост українською мовою. На фото позував його син, а в тексті був фрагмент тексту однієї з пісень гурту "Океан Ельзи". Авжеж, в "країні болот" кінозірку захейтили за подібну ініціативу. Тоді Кирило одразу лаконічно прокоментував скандал. І тільки зараз висловився детальніше.
Про це повідомляють росЗМІ.
Подробиці
Зірка серіалу "Тетянин день" повідомив, що не вкладав політичного сенсу у публікацію. За словами актора, він лише опублікував уривок пісні улюбленого гурту "Океан Ельзи".
"Люди надають цьому більше значення, ніж надавав я. Просто побачив гарну картинку. Ми з сім'єю сиділи в японському ресторані, де вся стеля була вставлена кулями. Син зацікавився та потягнувся до цих іграшок. Такий був момент кохання. Це не був політичний жест. Це момент кохання, який я зафіксував", — заявив Сафонов.
Риторика актора змінилася. Адже після скандалу та хвилі хейту він відповідав емоційніше: "У своєму житті я говорю досить стерпно трьома мовами: російською, українською та івритом. Якщо у вас із цим проблеми — ви можете тихо-мирно грюкнути дверима на прощання".
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