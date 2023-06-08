Актор з РФ, якого захейтили за пост українською мовою, вперше дав коментар

Російський актор Кирило Сафонов. Фото: Google

Майже місяць тому російський актор Кирило Сафонов, який через повномасштабну війну переїхав до Ізраїля, опублікував пост українською мовою. На фото позував його син, а в тексті був фрагмент тексту однієї з пісень гурту "Океан Ельзи". Авжеж, в "країні болот" кінозірку захейтили за подібну ініціативу. Тоді Кирило одразу лаконічно прокоментував скандал. І тільки зараз висловився детальніше.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

Зірка серіалу "Тетянин день" повідомив, що не вкладав політичного сенсу у публікацію. За словами актора, він лише опублікував уривок пісні улюбленого гурту "Океан Ельзи".

"Люди надають цьому більше значення, ніж надавав я. Просто побачив гарну картинку. Ми з сім'єю сиділи в японському ресторані, де вся стеля була вставлена кулями. Син зацікавився та потягнувся до цих іграшок. Такий був момент кохання. Це не був політичний жест. Це момент кохання, який я зафіксував", — заявив Сафонов.

Скріншот: Instagram/kirill_safonov

Риторика актора змінилася. Адже після скандалу та хвилі хейту він відповідав емоційніше: "У своєму житті я говорю досить стерпно трьома мовами: російською, українською та івритом. Якщо у вас із цим проблеми — ви можете тихо-мирно грюкнути дверима на прощання".

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська акторка Яна Троянова назвала життя у РФ пеклом та повідомила, куди втекла з "болот".

Також ми розповідали, що співзасновника Pink Floyd, британського музиканта Роджера Вотерса, який обожнює Путіна, звинуватили в антисемітизмі.