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Актер из РФ, которого захейтили за пост на украинском языке, впервые дал комментарий

8 июня 2023 12:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актер из РФ, которого захейтили за пост на украинском языке, впервые дал комментарий
Российский актер Кирилл Сафонов. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Почти месяц назад российский актер Кирилл Сафонов, который из-за полномасштабной войны переехал в Израиль, опубликовал пост на украинском языке. На фото позировал его сын, а в тексте был фрагмент текста одной из песен группы "Океан Ельзи". Конечно, в "стране болот" кинозвезду захейтили за подобную инициативу. Тогда Кирилл сразу лаконично прокомментировал скандал. И только сейчас высказался подробнее.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Звезда сериала "Татьянин день" сообщил, что не вкладывал политический смысл в публикацию. По словам актера, он только опубликовал отрывок песни любимой группы "Океан Ельзи".

"Люди придают этому большее значение, чем придавал я. Просто увидел хорошую картинку. Мы с семьей сидели в японском ресторане, где весь потолок был обставлен шарами. Сын заинтересовался и потянулся к этим игрушкам. Таков был момент любви. Это не был политический жест. Это момент любви, который я зафиксировал", — заявил Сафонов.

Скриншот: Instagram/kirill_safonov

Риторика актера поменялась. Ведь после скандала и волны хейта он отвечал более эмоционально: "В своей жизни я говорю довольно сносно на трех языках: русском, украинском и иврите. Если у вас с этим проблемы — вы можете тихо-мирно хлопнуть дверью на прощание".

Напомним, ранее мы писали, что российская актриса Яна Троянова назвала жизнь в РФ адом и сообщила, куда сбежала из "болот".

Также мы рассказывали, что обожающего Путина соучредителя Pink Floyd, британского музыканта Роджера Уотерса, обвинили в антисемитизме.

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