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Яна Троянова назвала життя у РФ пеклом та повідомила, куди втекла з "болот"

29 травня 2023 17:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Яна Троянова назвала життя у РФ пеклом та повідомила, куди втекла з "болот"
Російська акторка Яна Троянова. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Одна з найвідоміших російських акторок Яна Троянова минулого року зникла з телеекранів та соціальних мереж. Ходили чутки наче вона відлетіла до Грузії через проблеми зі здоров'ям. Втім з'ясувалось, що вона засудила криваву війну Путіна та втекла до Європи.

Про це вона розповіла в інтерв’ю блогеру Юрію Дудю.

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Подробиці 

50-річна росіянка облаштувалась у Франції. Вона зізналася, що покинула Росію восени. 

"Мені було небезпечно залишатися. Я поїхала 15 жовтня. Дивно, що саме закінчуються зйомки серіалу, а біля мене вже працівники ФСБ", — зауважила актриса.

Росіянка пригадала, як вона не знайшла порозуміння з продюсерами телепроєктів. 

Акторка додала, що через чотири роки зможе отримати посвідку на проживання, а поки їй потрібно інтегруватися в суспільстві. При цьому Троянова зізналася, що її мрія — виїхати в Африку і зникнути.

Також вона розкритикувала Росію. За словами артистки, вона народилася на дні, а життя у РФ назвала пеклом. Вочевидь, скоро в країні болот на одну іноагентку стане більше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський гуморист Максим Галкін відповів пропутінській акторці Тетяні Васильєвій, яка звинуватила його в плануванні втечі до Ізраїля. Також ми розповідали, що співзасновника Pink Floyd, британського музиканта Роджера Вотерса, який обожнює Путіна, звинуватили в антисемітизмі.

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