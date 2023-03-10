Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської arrow

Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської

10 березня 2023 11:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Акторка Марина Поплавська
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, 9 березня, своє 53-річчя могла б відзначати акторка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Її життя обірвалось в жовтні 2018-го на трасі в Київські області. Зірка загинула у ДТП. 

Її колеги по популярному шоу вшанували пам’ять акторки у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Деталі 

Акторка Вікторія Булітко опублікувала архівне відео, на якому вони слухають музику в автомобілі.

"З тобою завжди було про що поговорити, поплакати і посміятися. Люблю, пам'ятаю, назавжди", — написала зірка "Дизель Шоу".

Актор Євген Крутоголов попросив шанувальників згадати Марину Поплавську добрим словом. Він висловив припущення, загибла зірка веде на небесах корпоратив з нагоди дня народження відомого українського письменника Тараса Шевченка. Він та Марина народились в один день, але з різницею в 156 років. 

Також публікація про Поплавську з’явилась і на офіційній сторінці "Дизель Шоу".

"Вона могла 9 березня, як і більшість з нас це робить, провести цей день на сцені — на репетиції концерту, але страшна аварія не дала це зробити. Життя тоді розділилось на до і після… Кажуть, що час лікує, але наш біль не вщухає. Маринка була нашою душею, нашою совістю, нашим орієнтиром. Хоча — не була, а є! Бо досі усю свою творчість ми звіряємо по Марині та її цінностям. 9 березня ми не просто згадували Маринку, ми згадували свої улюблені номери з колегою по сцені! У кожного свій. За кожен ми безмежно вдячні справжньому таланту своєї подруги", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко показала останнє фото в телефоні за день до повномасштабної війни. Також ми розповідали, що Євген Сморигін написав комплімент колишній акторці "Дизель Шоу", яка пішла працювати на росіян.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:59 Чарльз III вручив почесний титул своєму молодшому братові: до чого тут їхній батько

11:54 На Одещині виявили безакцизний табак для кальяну на суму понад 31 млн грн

11:45 Apple запускає нову платформу для прослуховування музики

11:42 У ДТЕК розповіли, чому важливо вимикати електрику під час обстрілів

Новина з відео

11:37 Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:32​​​​​​​Грузинський парламент відхилив скандальний закон про іноагентів

11:28 Влада рф хоче набрати до кінця року 400 тисяч контрактників, — ЗМІ

11:20 На Одещині трирічна дівчинка втопилася у діжці з водою

11:02 На початку вторгнення Папа Римський хотів поїхати до путіна, але йому відмовили

11:00 "Подорож не вдалась": прикордонники на Одещині затримали ухилянтів та перевізників

Новина з відео

11:37 Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

10:30 В Чорному морі немає ракетоносіїв, втім загроза не минула

Новина з відео

10:17 Синельникови та Філатов в унікальному тревел-шоу створили саунд Львова

Ексклюзив

09:22Полякова довела до сліз українців чуттєвим концертом у Києві: фото й відео

Новина з відео

06:15 Ракицький став героєм матчу "Шахтаря" з "Феєнордом"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:25 Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Новина з фото

22:22 Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів

Новина з фото

20:45 Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

Актуальне по темі

None 10 Березень 11:58

Чарльз III вручив почесний титул своєму молодшому братові: до чого тут їхній батько

None 10 Березень 11:54

На Одещині виявили безакцизний табак для кальяну на суму понад 31 млн грн

None 10 Березень 11:45

Apple запускає нову платформу для прослуховування музики

None 10 Березень 11:55

У ДТЕК розповіли, чому важливо вимикати електрику під час обстрілів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB