Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської

Акторка Марина Поплавська

Напередодні, 9 березня, своє 53-річчя могла б відзначати акторка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Її життя обірвалось в жовтні 2018-го на трасі в Київські області. Зірка загинула у ДТП.

Її колеги по популярному шоу вшанували пам’ять акторки у своїх соцмережах.

Деталі

Акторка Вікторія Булітко опублікувала архівне відео, на якому вони слухають музику в автомобілі.

"З тобою завжди було про що поговорити, поплакати і посміятися. Люблю, пам'ятаю, назавжди", — написала зірка "Дизель Шоу".

Актор Євген Крутоголов попросив шанувальників згадати Марину Поплавську добрим словом. Він висловив припущення, загибла зірка веде на небесах корпоратив з нагоди дня народження відомого українського письменника Тараса Шевченка. Він та Марина народились в один день, але з різницею в 156 років.

Також публікація про Поплавську з’явилась і на офіційній сторінці "Дизель Шоу".

"Вона могла 9 березня, як і більшість з нас це робить, провести цей день на сцені — на репетиції концерту, але страшна аварія не дала це зробити. Життя тоді розділилось на до і після… Кажуть, що час лікує, але наш біль не вщухає. Маринка була нашою душею, нашою совістю, нашим орієнтиром. Хоча — не була, а є! Бо досі усю свою творчість ми звіряємо по Марині та її цінностям. 9 березня ми не просто згадували Маринку, ми згадували свої улюблені номери з колегою по сцені! У кожного свій. За кожен ми безмежно вдячні справжньому таланту своєї подруги", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко показала останнє фото в телефоні за день до повномасштабної війни. Також ми розповідали, що Євген Сморигін написав комплімент колишній акторці "Дизель Шоу", яка пішла працювати на росіян.