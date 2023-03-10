Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской
Накануне, 9 марта, свое 53-летие могла отмечать актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась в октябре 2018-го на трассе в Киевской области. Звезда погибла в ДТП.
Ее коллеги по популярному шоу почтили память актрисы в своих соцсетях.
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Актриса Виктория Булитко опубликовала архивное видео, на котором они слушают музыку в автомобиле.
"С тобой всегда было о чем поговорить, поплакать и посмеяться. Люблю, помню, навсегда", — написала звезда "Дизель Шоу".
Актер Евгений Крутоголов попросил поклонников вспомнить Марину Поплавскую добрым словом. Он высказал предположение, что погибшая звезда ведет на небесах корпоратив по случаю дня рождения известного украинского писателя Тараса Шевченко. Он и Марина родились в один день, но с разницей в 156 лет.
Также публикация о Поплавской появилась и на официальной странице "Дизель Шоу".
"Она могла 9 марта, как и большинство из нас это делает, провести этот день на сцене — на репетиции концерта, но страшная авария не дала это сделать. Жизнь тогда разделилась на до и после… Говорят, что время лечит, но наша боль не утихает. Маринка была нашей душой, нашей совестью, нашим ориентиром. Хотя — не была, а есть! Потому что до сих пор все свое творчество мы сверяем по Марине и ее ценностям. 9 марта мы не просто вспоминали Маринку, мы вспоминали свои любимые номера с коллегой по сцене! У каждого свой. За каждый мы безгранично благодарны настоящему таланту своей подруги", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала последнее фото в телефоне за день до полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Евгений Сморыгин написал комплимент бывшей актрисе "Дизель Шоу", ушедшей работать на россиян.