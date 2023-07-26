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Акторка Крістен Белл дозволяє своїм маленьким дітям пити пиво

26 липня 2023 10:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Акторка Крістен Белл дозволяє своїм маленьким дітям пити пиво
Акторка Крістен Белл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Номінантка премії "Золотий глобус", американська акторка Крістен Белл шокувала зізнанням на "Шоу Келлі Кларксон". Виявляється, доньки кінозірки, яким не має ще й десяти років, обожнюють пиво. А Крістен разом з чоловіком, актором Дексом Шепардом не мають нічого проти цього. Ба більше — самі наливають напій. Щоправда, мова йде авжеж про безалкогольний вид пива. 

Про це повідомляє видання People.

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43-річна акторка не проти, аби її доньки Дельті (8 років) і Лінкольн (9 років) пили безалкогольне пиво. І не тільки вдома, але й в громадських місцях. Крістен визнала, що це звучить божевільно. Втім зазначила — подібна ініціатива несе важливий контекст. Все через її чоловіка Декса.

"В нього була залежність, зараз він виліковується. Але Декс любить безалкогольне пиво. Якось він відкрив одне, а  у нього на грудях була донечка.  Тож думаю для дітей це щось особливе, щось татове, щось сімейне", — зізналась акторка.

Белл додала, що напої містять нуль відсотків алкоголю, тому  діти просять безалкогольне пиво навіть при інших людях. До речі, у соцмережах Крістен не показує обличчя дівчат.

"Ми були в ресторанах, де вона питала: "У вас є безалкогольне пиво?". І я така подумала, можливо, ми просто залишимо це для домашнього часу. Ви можете судити мене, якщо хочете, я не роблю нічого поганого. Це ваша проблема", — підсумувала акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів. Також ми розповідали, що шоумен Андрій Бєдняков показав, як підріс його дев'ятимісячний син.

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