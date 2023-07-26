Акторка Крістен Белл дозволяє своїм маленьким дітям пити пиво

Акторка Крістен Белл. Фото: Google

Номінантка премії "Золотий глобус", американська акторка Крістен Белл шокувала зізнанням на "Шоу Келлі Кларксон". Виявляється, доньки кінозірки, яким не має ще й десяти років, обожнюють пиво. А Крістен разом з чоловіком, актором Дексом Шепардом не мають нічого проти цього. Ба більше — самі наливають напій. Щоправда, мова йде авжеж про безалкогольний вид пива.

Про це повідомляє видання People.

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43-річна акторка не проти, аби її доньки Дельті (8 років) і Лінкольн (9 років) пили безалкогольне пиво. І не тільки вдома, але й в громадських місцях. Крістен визнала, що це звучить божевільно. Втім зазначила — подібна ініціатива несе важливий контекст. Все через її чоловіка Декса.

"В нього була залежність, зараз він виліковується. Але Декс любить безалкогольне пиво. Якось він відкрив одне, а у нього на грудях була донечка. Тож думаю для дітей це щось особливе, щось татове, щось сімейне", — зізналась акторка.

Белл додала, що напої містять нуль відсотків алкоголю, тому діти просять безалкогольне пиво навіть при інших людях. До речі, у соцмережах Крістен не показує обличчя дівчат.

"Ми були в ресторанах, де вона питала: "У вас є безалкогольне пиво?". І я така подумала, можливо, ми просто залишимо це для домашнього часу. Ви можете судити мене, якщо хочете, я не роблю нічого поганого. Це ваша проблема", — підсумувала акторка.

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