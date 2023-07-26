Актриса Кристен Белл позволяет своим маленьким детям пить пиво

Актриса Кристен Белл. Фото: Google

Номинантка премии "Золотой глобус", американская актриса Кристен Белл шокировала признанием на "Шоу Келли Кларксон". Оказывается, дочери кинозвезды, которым нет еще и десяти лет, обожают пиво. А Кристен вместе с мужем, актером Дексом Шепардом не имеют ничего против этого. Более того, сами наливают напиток. Правда, речь идет о безалкогольной виде пива.

Об этом сообщает издание People.

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43-летняя актриса не против, чтобы ее дочери Дельти (8 лет) и Линкольн (9 лет) пили безалкогольное пиво. И не только дома, но и в общественных местах. Кристен признала, что это звучит безумно. Впрочем, отметила — подобная инициатива несет важный контекст. Все из-за ее мужа Декса.

"У него была зависимость, сейчас он излечивается. Но Декс любит безалкогольное пиво. Как-то он открыл одно, а у него на груди была дочь. Поэтому думаю для детей это что-то особенное, что-то папино, что-то семейное", — призналась актриса.

Белл добавила, что напитки содержат ноль процентов алкоголя, потому дети просят безалкогольное пиво даже при других людях. Кстати, в соцсетях Кристен не показывает лицо девочек.

"Мы были в ресторанах, где она спрашивала: "У вас есть безалкогольное пиво?". И я такая подумала, возможно, мы просто оставим это для домашнего времяпровождения. Вы можете судить меня, если хотите, я не делаю ничего плохого. Это ваша проблема", — подытожила актриса.

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