Андрій Бєдняков показав, як підріс його дев'ятимісячний син

Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: Instagram/biedniakov

Нещодавно, вперше від початку повномасштабної війни до України повернулась родина шоумена Андрія Бєднякова. Між гастролями він проводить час з дружиною, акторкою Анастасією Короткою та двома дітьми. Андрій показав підписникам, як підріс його дев’ятимісячний син Остап, який народився в жовтні минулого року у США.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Бєднякова.

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Шоумен проводить час з родиною

36-річний зірковий уродженець Маріуполя сфотографувався з сином на тлі столичного мосту Патона та ріки Дніпро. Судячи з емоцій Остапа йому не дуже сподобалась ініціатива батька. Хоча сам Андрій не приховував свого щастя та усміхався в стильному морському образі.

Вочевидь атмосфера відпочинку надихнула Бєднякова на черговий жарт. "Це мій син. Остап Олексійович", — підписав знімок шоумен. А ще й зазначив геолокацію Лос-Анджелес, Каліфорнія. Уважні підписники помітили помилки: бо малюк має бути Андрійовичем, а локація — Березняки.

Андрій Бєдняков з сином. Скриншот: Instagram

Водночас дружина Бєднякова, Анастасія Коротка показала, як проводить час з родиною. Також акторка встигла зустрітися з друзями. За словами Анастасії, вона думає щодо повернення до соціального життя. Але зазначила — знімати все на телефон просто не має бажання.

Андрій Бєдняков з донькою та Анастасія Коротка з друзями. Скриншот: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Бєдняков розповів про рідний дім в Маріуполі, який знищили окупанти. Також ми писали, що Бєдняков звернувся до померлої матері та повідомив, коли приїде на могилу.