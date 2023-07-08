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Акторка "Місії нездійсненної" прокоментувала чутки про роман з Томом Крузом

8 липня 2023 17:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Акторка "Місії нездійсненної" прокоментувала чутки про роман з Томом Крузом
Актор Том Круз. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Том Круз разом з колегами представив нову частину франшизи "Місія нездійсненна". Компанію зірці склали його красуні-колеги, які зіграли у фільмі, серед них і Гейлі Етвелл, якій приписували роман з актором.

Про це пише Daily Mail.

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Гейлі Етвелл розповіла, що не розуміє, чому її підозрюють у стосунках з 61-річним Крузом, адже він для неї наче дядько. Зірка додала, що Том Круз завжди давав їй гарні поради.

"Я питала, чому всі постійно це обговорюють, навіщо ці плітки, це бруд, дуже неприємно, я не така. Чому, коли говорять про проєкт, то звертають увагу на мої стосунки з колегами або керівництвом? Це сумно. Коли я поговорила про це з Томом, він сказав: "Головне, ти знаєш, хто ти є. І це все, що має значення. Не важливо, що інші люди думають про тебе, якщо ти знаєш, чого варта", — сказала Гейлі Етвелл.

Акторка, до речі, тривалий час у стосунках з музикантом Недом Вольфгангом Келлі. Пара нещодавно заручилася.

 

Акторка Гейлі Етвелл. Фото: Reuters

Нагадаємо, актор Том Круз представив нову частину франшизи "Місія нездійсненна".

Раніше актор Рассел Кроу після 40-річної кар'єри опинився на роздоріжжі. Зірка фільму "Гладіатор" вирішує, чи залишити йому кіноіндустрію.

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