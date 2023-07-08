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Актриса "Миссии невыполнимой" прокомментировала слухи о романе с Томом Крузом

8 июля 2023 17:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Актриса "Миссии невыполнимой" прокомментировала слухи о романе с Томом Крузом
Актер Том Круз. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Том Круз вместе с коллегами представил новую часть франшизы "Миссия невыполнима". Компанию звезде составили его красавицы-коллеги, сыгравшие в фильме, в том числе и Хэйли Этвелл, которой приписывали роман с актером.

Об этом пишет Daily Mail.

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Хэйли Этвелл рассказала, что не понимает, почему ее подозревают в отношениях с 61-летним Крузом, ведь он для нее как дядя. Звезда добавила, что Том Круз всегда давал ей хорошие советы.

"Я спрашивала, почему все постоянно это обсуждают, зачем эти сплетни, это грязь, очень неприятно, я не такая. Почему, когда говорят о проекте, обращают внимание на мои отношения с коллегами или руководством? Это грустно. Когда я поговорила об этом с Томом, он сказал: "Главное, ты знаешь, кто ты есть. И это все, что имеет значение. Не важно, что другие люди думают о тебе, если ты знаешь, чего стоишь", — сказала Хейли Этвелл.

Актриса, кстати, долгое время в отношениях с музыкантом Недом Вольфгангом Келли. Пара недавно обручилась.

 

Актриса Хэйли Этвелл. Фото: Reuters

Напомним, актер Том Круз представил новую часть франшизы "Миссия невыполнима".

Ранее актер Рассел Кроу после 40-летней карьеры оказался на развилке. Звезда фильма "Гладиатор" решает, оставить ли ему киноиндустрию.

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