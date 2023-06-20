Місія нездійсненна: Том Круз у компанії голлівудських красунь відвідав прем'єру

Том Круз у компанії голлівудських красунь відвідав прем'єру фільму "Місія нездійсненна"
Актор Том Круз представив нову частину франшизи "Місія нездійсненна". Компанію зірці склали його красуні-колеги, які зіграли у фільмі.
Про це пише Daily Mail.
Поцілунки на червоній доріжці
Том Круз завітав у Рим. Актор у синьому костюмі був у гарному настрої та позував перед фотографами. Зірка франшизи не упустив можливості поцілувати партнерку за картиною Ребекку Фергюсон.
Також у компанії Круза позували акторки Гейлі Атвелл, Ванесса Кірбі та Ребекка Фергюсон, Маріела Гарріга, Пом Клементьєфф.
Зйомки першої частини сьомого фільму "Місія нездійсненна" відклали через пандемію у 2020 році.
Говорять, що це буде останній фільм франшизи. Ходили чутки, що Том Круз закрутив роман з партнеркою Гейлі Атвелл.
Нагадаємо, колумбійську співачку та танцівницю Шакіру помітили з американським актором Томом Крузом. Почали ходити розмови про те, що нібито співачка має роман з актором.
Раніше модель Гайді Клум влаштувала романтику з чоловіком на червоні доріжці.