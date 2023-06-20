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Том Круз у компанії голлівудських красунь відвідав прем'єру фільму "Місія нездійсненна"

20 червня 2023 17:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Місія нездійсненна: Том Круз у компанії голлівудських красунь відвідав прем'єру
Актор Том Круз. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Том Круз представив нову частину франшизи "Місія нездійсненна". Компанію зірці склали його красуні-колеги, які зіграли у фільмі.

Про це пише Daily Mail.

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Поцілунки на червоній доріжці

Том Круз завітав у Рим. Актор у синьому костюмі був у гарному настрої та позував перед фотографами. Зірка франшизи не упустив можливості поцілувати партнерку за картиною Ребекку Фергюсон.

 

Актор Том Круз та його колеги представили нову частину картини "Місія нездійсненна". Фото: Reuters

 

Актор Том Круз та його колеги представили нову частину картини "Місія нездійсненна". Фото: Reuters

 

Актор Том Круз та Ребекка Фергюсон. Фото: Reuters
Актор Саймон Пегг. Фото: Reuters

Також у компанії Круза позували акторки Гейлі Атвелл, Ванесса Кірбі та Ребекка Фергюсон, Маріела Гарріга, Пом Клементьєфф.

Зйомки першої частини сьомого фільму "Місія нездійсненна" відклали через пандемію у 2020 році.

Говорять, що це буде останній фільм франшизи. Ходили чутки, що Том Круз закрутив роман з партнеркою Гейлі Атвелл.

Нагадаємо, колумбійську співачку та танцівницю Шакіру помітили з американським актором Томом Крузом. Почали ходити розмови про те, що нібито співачка має роман з актором.

Раніше модель Гайді Клум влаштувала романтику з чоловіком на червоні доріжці.

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