Том Круз розповів, чи готовий піти на пенсію

Актор Том Круз. Фото: Reuters

Актор Том Круз представив нещодавно нову частину франшизи "Місія нездійсненна". Зірка не збавляє обертів і планує зняти ще кілька фільмів відомого бойовика.

Про це пише Daily Mail.

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Бере приклад з легендарного актора

61-річний Том Круз, якому приписували роман із Шакірою, бере приклад зі своїх старших колег. Актор планує зніматися щонайменше до 80 років.

"Гаррісон Форд — легенда. Сподіваюсь працювати до того ж віку, що й він. У нас різниця у 20 років. Тож планую знімати "Місію", доки не досягну його віку", — зізнався Круз і додав, що багато тренується перед кожною відповідальною сценою. Вивчає найменші дрібниці: від роботи каскадера до костюмера.

Також зірка розповів, що ходить в кіно разом зі звичайними глядачами. Надягає кепку, іноді робить селфі із шанувальниками у залі. В планах актора подивитися фільм "Барбі".

Нагадаємо, актор Рассел Кроу після 40-річної кар'єри опинився на роздоріжжі. Зірка фільму "Гладіатор" вирішує, чи залишити йому кіноіндустрію.

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