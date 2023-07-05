Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Том Круз розповів, чи готовий піти на пенсію arrow

Том Круз розповів, чи готовий піти на пенсію

5 липня 2023 16:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Том Круз розповів, чи готовий піти на пенсію
Актор Том Круз. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Том Круз представив нещодавно нову частину франшизи "Місія нездійсненна". Зірка не збавляє обертів і планує зняти ще кілька фільмів відомого бойовика.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Бере приклад з легендарного актора

61-річний Том Круз, якому приписували роман із Шакірою, бере приклад зі своїх старших колег. Актор планує зніматися щонайменше до 80 років.

"Гаррісон Форд — легенда. Сподіваюсь працювати до того ж віку, що й він. У нас різниця у 20 років. Тож планую знімати "Місію", доки не досягну його віку", — зізнався Круз і додав, що багато тренується перед кожною відповідальною сценою. Вивчає найменші дрібниці: від роботи каскадера до костюмера.

Також зірка розповів, що ходить в кіно разом зі звичайними глядачами. Надягає кепку, іноді робить селфі із шанувальниками у залі. В планах актора подивитися фільм "Барбі".

Нагадаємо, актор Рассел Кроу після 40-річної кар'єри опинився на роздоріжжі. Зірка фільму "Гладіатор" вирішує, чи залишити йому кіноіндустрію.

Раніше актор Сильвестр Сталлоне став головним героєм документального фільму від Netflix. Зірка франшизи про Рембо розповів, чи жалкує про щось у житті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз