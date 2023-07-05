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"Гладіатор" Рассел Кроу зізнався, чи готовий піти з кіно

5 липня 2023 13:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Гладіатор" Рассел Кроу зізнався, чи готовий піти з кіно
Актор Рассел Кроу. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Рассел Кроу після 40-річної кар'єри опинився на роздоріжжі. Зірка фільму "Гладіатор" вирішує, чи залишити йому кіноіндустрію.

Про це пише Daily Mail.

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Лише два варіанти

59-річний актор думає про один із найважливіших кроків у своє житті. Голлівудська зірка поділився, чи готовий залишити улюблену справу.

"Ти стоїш перед дзеркалом і думаєш: "Що це таке?". Я саме на цьому етапі зараз. Або візьму за рольову модель режисера Рідлі Скотта: він досі відкриває нові речі у своїй професії. Або я зупинюсь і ви більше ніколи про мене не почуєте. Я досі не вирішив, як правильно вчинити. У мене два варіанти", — розповів актор.

Напевно зірка хоче розпочати сімейне життя з нареченою Брітні Теріо. 31-річна кохана скрізь супроводжує актора. Пара підтвердила стосунки у 2020 році. Імовірно Кроу зустрів кохану під час зйомок одного зі своїх фільмів.

Раніше актор Рассел Кроу висловився щодо зйомок другої частини фільму "Гладіатор".

Нагадаємо, Рассел Кроу опинився у чорному списку британської монархії. 

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