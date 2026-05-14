Ольга Сумська знайшла ідеальну річ на весну: цей жакет пасуватиме кожній

Ольга Сумська. Фото: Instagram/olgasumska

Весною 2026 року тренди не перестають дивувати. Саме це продемонструвала Ольга Сумська, чий новий вихід не залишився непоміченим. Акторка зробила ставку на поєднання, яке вже називають базою сезону: ніжну "дівочу" сукню та масивний піджак, ніби з чоловічого плеча.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

У чому секрет нового аутфіту Сумської

Основа образу — довга сукня у підлогу з дрібним квітковим малюнком. Такі речі особливо актуальні у 2026 році. Світлі кольори та легка тканина додають зовнішності свіжості, а довжина візуально робить фігуру стрункішою.

Проте, щоб розбавити образ, Сумська накинула зверху об'ємний жакет пісочного кольору. Саме цей елемент перетворює звичайний романтичний сарафан на дорогий образ, який не може залишитися без уваги. Тканина піджака нагадує льон або цупку бавовну, що додає вбранню фактурності та природності.

Деталі в цьому образі теж підібрані максимально влучно:

Стьобана модель сумки бежевого кольору з золотими елементами, що не вибивається із загальної гами.

Багатошарові перли як прикраса теж влучний вибір. Якщо раніше їх носили лише з вечірніми сукнями, то сьогодні в тренді поєднання перлів із розслабленим оверсайзом.

Сумська на світському заході. Фото: Instagram/olgasumska

Такий образ легко зібрати навіть без зіркового гардероба. Але якщо берете легку повітряну сукню в пастельних тонах, то обов'язково врівноважуйте її чимось структурованим і грубим. Це може бути не тільки піджак, а й, наприклад, вільна сорочка з цупкої тканини.

