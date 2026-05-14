Ольга Сумская нашла идеальную вещь на весну: этот жакет подойдет каждой

Ольга Сумская. Фото: Instagram/olgasumska

Весной 2026 года тренды не перестают удивлять. Именно это продемонстрировала Ольга Сумская, чей новый выход не остался незамеченным. Актриса сделала ставку на сочетание, которое уже называют базой сезона: нежное "девичье" платье и массивный пиджак, будто с мужского плеча.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Україна".

В чем секрет нового аутфита Сумской

Основа образа — длинное платье в пол с мелким цветочным рисунком. Такие вещи особенно актуальны в 2026 году. Светлые цвета и легкая ткань добавляют внешности свежести, а длина визуально делает фигуру стройнее.

Однако, чтобы разбавить образ, Сумская накинула сверху объемный жакет песочного цвета. Именно этот элемент превращает обычный романтический сарафан в дорогой образ, который не может остаться без внимания. Ткань пиджака напоминает лен или плотный хлопок, что добавляет наряду фактурности и естественности.

Детали в этом образе тоже подобраны максимально удачно:

Стеганая модель сумки бежевого цвета с золотыми элементами, что не выбивается из общей гаммы.

Многослойный жемчуг в качестве украшения тоже удачный выбор. Если раньше его носили только с вечерними платьями, то сегодня в тренде сочетание жемчуга с расслабленным оверсайзом.

Сумская на светском мероприятии. Фото: Instagram/olgasumska

Такой образ легко собрать даже без звездного гардероба. Но если берете легкое воздушное платье в пастельных тонах, то обязательно уравновешивайте его чем-то структурированным и грубым. Это может быть не только пиджак, но и, например, свободная рубашка из плотной ткани.

