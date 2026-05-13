Даша Квіткова вразила новим образом: просто, дорого та зі смаком

Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Популярна українська блогерка Даша Квіткова вкотре доводить, що для гарного і головне стильного вигляду не обов'язково вигадувати щось надскладне. Днями знаменитість показала в мережі аутфіт, який ідеально підійде для тих днів, коли хочеться комфорту, але з ноткою люксової естетики.

Новини.LIVE розібрали її образ детальніше.

В центрі уваги короткий двобортний бушлат. Це якраз та річ, яка рятує в прохолодну погоду. Він має дорожчий вигляд за звичайну куртку і значно зручніший за довге пальто, особливо якщо ви постійно за кермом або в русі. За кроєм він дуже нагадує відому модель від Toteme, яку так люблять фешн-інфлюенсери за її вільну посадку та чіткі плечі.

З чого складається новий образ Даші Квіткової

Верх

Темний жакет-пальто, під який Даша вдягнула картатий шар або сорочку — цей прийом додає образу багатошаровості та цікавих акцентів.

Низ

Прості чорні легінси. Вони класно балансують об'ємний верх і підкреслюють ноги.

Взуття

Масивні біло-сірі кросівки, що стали головною "фішкою". Це такий собі мікс ретро-стилю та сучасного люксу. Візуально вони нагадують преміальні моделі від Celine чи Saint Laurent, хоча подібні силуети зараз можна знайти й у популярних New Balance 550 або Adidas. Замшеві вставки на фоні білої шкіри додають взуттю фактурності.

Стильний образ Квіткової. Фото: Instagram/kvittkova

Цей образ чудовий приклад "тихої розкоші" для реального життя. Тут немає нічого зайвого, проте все разом має максимально гармонійний вигляд. Такий варіант ідеально підійде і для тривалих прогулянок містом, і для подорожей, коли треба мати охайний вигляд, але не жертвувати зручністю. Це безпрограшний варіант для весни чи осені.

