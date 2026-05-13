Джинси, що пасують усім: головний тренд 2026 року, який ви захочете

Різні джинси. Фото: magnific

Денім-тренди останніми роками постійно змінювалися, але у 2026-му мода нарешті вирішила дати нам перепочити. На зміну радикальним силуетам прийшла зрозуміла і дуже комфортна естетика — stovepipe jeans. Якщо простою мовою, то це джинси-труби.

Джинси, які підійдуть будь-якій фігурі

Секрет цих джинсів у грамотному поєднанні двох протилежностей. Зверху, в районі талії та стегон, вони сидять досить щільно, формуючи акуратний жіночний силует. А от від коліна вниз штанина йде абсолютно рівною вертикаллю.

Вони не обтискають литки, як це робили скінні, але й не додають зайвого об’єму, як широкі джинси палаццо. Це та сама золота середина, яку ми шукали роками.

Джинси зі светром в образі. Фото: Instagram/juliesfi

Чому всі раптом захотіли саме таку модель

Тут працює чиста математика візуалу:

Завдяки прямій лінії, що починається від коліна, силует витягується. Ви здаєтеся вищою, а ноги стрункішими, навіть якщо на вас взуття на плоскій підошві. З цими джинсами вдалий вигляд мають ботильйони, а також грубі лофери та білі кеди. Це база, яка не потребує складних інструкцій. Одягаєте звичайну білу футболку або оверсайз-піджак, і виходить стильний образ.

Простий образ з джинсами. Фото: Instagram/lisonseb

У 2026 році ми все більше цінуємо речі, які хочеться дістати не лише при слушній нагоді, а можна носити щодня. Ця модель джинсів саме про такий підхід. Це не просто черговий тренд на сезон, а розумна інвестиція в гардероб, яка позбавляє вічного питання "що сьогодні одягнути".

