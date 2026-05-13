Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гламур Нова заміна скінні: модель джинсів, яка буде всюди у 2026 році

Нова заміна скінні: модель джинсів, яка буде всюди у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 14:25
Джинси, що пасують усім: головний тренд 2026 року, який ви захочете
Різні джинси. Фото: magnific

Денім-тренди останніми роками постійно змінювалися, але у 2026-му мода нарешті вирішила дати нам перепочити. На зміну радикальним силуетам прийшла зрозуміла і дуже комфортна естетика — stovepipe jeans. Якщо простою мовою, то це джинси-труби.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Джинси, які підійдуть будь-якій фігурі

Секрет цих джинсів у грамотному поєднанні двох протилежностей. Зверху, в районі талії та стегон, вони сидять досить щільно, формуючи акуратний жіночний силует. А от від коліна вниз штанина йде абсолютно рівною вертикаллю.

Вони не обтискають литки, як це робили скінні, але й не додають зайвого об’єму, як широкі джинси палаццо. Це та сама золота середина, яку ми шукали роками.

Які джинси обрати у 2026 році
Джинси зі светром в образі. Фото: Instagram/juliesfi

Чому всі раптом захотіли саме таку модель

Читайте також:

Тут працює чиста математика візуалу:

  1. Завдяки прямій лінії, що починається від коліна, силует витягується. Ви здаєтеся вищою, а ноги стрункішими, навіть якщо на вас взуття на плоскій підошві.
  2. З цими джинсами вдалий вигляд мають ботильйони, а також грубі лофери та білі кеди.
  3. Це база, яка не потребує складних інструкцій. Одягаєте звичайну білу футболку або оверсайз-піджак, і виходить стильний образ.
Ідеальні джинси на кожен день
Простий образ з джинсами. Фото: Instagram/lisonseb

У 2026 році ми все більше цінуємо речі, які хочеться дістати не лише при слушній нагоді, а можна носити щодня. Ця модель джинсів саме про такий підхід. Це не просто черговий тренд на сезон, а розумна інвестиція в гардероб, яка позбавляє вічного питання "що сьогодні одягнути".

Раніше ми писали про актуальні стрижки для зрілих жінок, в яких будете мати стильний і молодий вигляд. Стилісти дали цінну пораду з цього приводу.

Також ми повідомляли, який жакет вдало стилізувала цього сезону українська блогерка Даша Квіткова. Можна носити хоч кожен день.

2026 рік які джинси в моді трендова модель джинсів
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайлу
Автор:
Анна Бондаренко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації