Актриса "Женского Квартала" Сопонару обручилась и готовится к свадьбе
Актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару обручилась со своим бойфрендом. Звезда украинского шоу-бизнеса готовится к свадьбе с иностранцем.
Об этом она сообщила в своем Instagram.
Кто избранник актрисы
36-летняя звездная уроженка Черновцов долгое время встречается с британским бизнесменом Рисом. Ирина намекала ему на свадьбу, однако мужчина хотел делать все постепенно.
Рос подготовил Ирине письмо, а также открытку, где было изображено кольцо с драгоценными камнями и надпись на английском: "Ты выйдешь за меня замуж?". После такого предложения Сопонару не могла не ответить "Да".
"Мы с Рисом больше не встречаемся. Теперь мы обручены", — подписала фотографии Сопонару.
В комментариях поздравления оставили звездные друзья Ирины: телеведущие Елена Кравец, Леся Никитюк, Мила Еремеева; танцовщица Илона Гвоздева; модель Алла Костромичева и другие.
Напомним, ранее мы писали, что экс-учасница группы "НеАнгелы" Слава Каминская обручилась с бойфрендом: певица готовится к третьей свадьбе. Также мы рассказывали, что Злата Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу участника "Холостячки" в белом платье.