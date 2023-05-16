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Актриса "Женского Квартала" Сопонару обручилась и готовится к свадьбе

16 мая 2023 17:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актриса "Женского Квартала" Сопонару обручилась и готовится к свадьбе
Актриса Ирина Сопонару. Фото: Instagram/irinasoponaru
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару обручилась со своим бойфрендом. Звезда украинского шоу-бизнеса готовится к свадьбе с иностранцем.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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36-летняя звездная уроженка Черновцов долгое время встречается с британским бизнесменом Рисом. Ирина намекала ему на свадьбу, однако мужчина хотел делать все постепенно.

Рос подготовил Ирине письмо, а также открытку, где было изображено кольцо с драгоценными камнями и надпись на английском: "Ты выйдешь за меня замуж?". После такого предложения Сопонару не могла не ответить "Да".

Обручальное кольцо Ирины Сопонару. Фото: Instagram/irinasoponaru
Актриса Ирина Сопонару с женихом. Фото: Instagram/irinasoponaru

"Мы с Рисом больше не встречаемся. Теперь мы обручены", — подписала фотографии Сопонару.

В комментариях поздравления оставили звездные друзья Ирины: телеведущие Елена Кравец, Леся Никитюк, Мила Еремеева; танцовщица Илона Гвоздева; модель Алла Костромичева и другие.

Поздравление звездных подруг Ирины Сопонару. Скриншот: Instagram/irinasoponaru

Напомним, ранее мы писали, что экс-учасница группы "НеАнгелы" Слава Каминская обручилась с бойфрендом: певица готовится к третьей свадьбе. Также мы рассказывали, что Злата Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу участника "Холостячки" в белом платье.

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