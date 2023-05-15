Євген Кошовий розповів, як змінилась робота студії "Квартал 95" під час війни

Актор студії "Квартал 95", шоумен Євген Кошовий. Фото: 1+1

Вихідними актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" презентували на телебаченні нові випуски благодійних концертів. Глядачі побачили гумористичні мініатюри на актуальні теми та патріотичні музичні номери. Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий розповів, як змінився гумор під час війни та робота колективу.

Про це повідомляє телеканал "1+1", на якому були показані виступи артистів.

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Трансформація гумору під час війни

Під час повномасштабної війни "Вечірній Квартал" об’єднався з "Жіночим Кварталом" у "Єдиний Квартал" — щоб разом бити ворогів гумором, так само як і вся Україна об’єдналася в боротьбі з агресором. За словами Кошового гумор під час війни став жорсткішим. Також Євген розповів, хто мотивує акторів.

"Саме військові у перші місяці повномасштабної війни надихнули нас продовжувати роботу, знімати якісь гумористичні проєкти. Бо коли ми до них приїжджали з виступами, вони до нас підходили і просили "робіть щось, знімайте, бо в перервах між боями хочеться щось подивитися, відволіктися, посміятися"... Так ми спочатку почали знімати "БайрактарNews", потім – "Єдиний Квартал", "Бункер", спецвипуски "Ліги Сміху"… І хлопці тепер присилають відео, як вони сидять в окопах чи в бліндажах і дивляться наші проєкти, знімають TikTok під наші пісні", — розповів Кошовий.

За словами гумориста, зараз всі їхні концерти — благодійні. "Квартал 95" не продає квитки на шоу, а в зал запрошують військових, медиків, волонтерів. Від початку повномасштабної війни актори та акторки студії дали вже понад 230 концертів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку "Жіночого Кварталу" після серіалу "Слуга народу", акторку Ольгу Жуковцову, звали працювати до Верховної Ради. Також ми розповідали, який подарунок Євген Кошовий отримав від Президента України Володимира Зеленського на свій день народження.