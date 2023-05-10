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Слава Камінська заручилась з бойфрендом: співачка готується до третього весілля

10 травня 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Слава Камінська заручилась з бойфрендом: співачка готується до третього весілля
Співачка Слава Камінська. Фото: Instagram/babaslavka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Екссолістка гурту "НеАнгели", співачка Слава Камінська, відпочиває зараз з дітьми та бойфрендом на острові Тенерифе (Іспанія). Саме в цьому теплому куточку планети 38-річна артистка отримала пропозицію руки й серця від коханого, якого ретельно приховує від підписників. 

Радісною новиною Слава поділилась у своєму Instagram.

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Подробиці

Від початку повномасштабної війни Слава Камінська з двома дітьми переїхала до Роттердама (Нідерланди). Втім, останній місяць вони проводять в Іспанії. У нещодавньому інтерв’ю співачка натякнула, що її обранець не українець. 

"Він розуміє російську, трохи українську, іспанську, він розуміє естонську. Він все розуміє. І зараз ми вивчаємо українську, я дуже хочу, щоб ми спілкувалися українською. Він не все розуміє, що я кажу. Іспанська в нього набагато краща ніж українська. Але шокать я його вже навчила", — розповіла напередодні Слава.

Після візиту з дітьми та бойфрендом кінотеатру на фільм "Мавка. Лісова пісня", Камінська опублікувала лаконічний пост, в якому російською мовою написала: "Я сказала так". 

А потім в сторіз виклала відео, на якому підспівує пісні "Твоя" гурту "НеАнгели" та тримає за руку незнайомця, якого так поки що і не показала підписникам. 

Слава Камінська тримає за руку бойфренда, який зробив їй пропозицію. Скриншот: Instastories/babaslavka 
Слава Камінська співає в машині композицію "Твоя" гурту "НеАнгели". Скриншот: Instastories/babaslavka 

Слава Камінська двічі була в шлюбі. З першим чоловіком, бізнесменом Євгеном, вони залишились друзями. З другим, пластичним хірургом Едгаром Камінським, спілкування не настільки вдале. Втім, колишніх об'єднують діти: донька Лаура та син Лео. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська привітала першого чоловіка з днем народження та показала, який він зараз має вигляд. Також ми розповідали, що на тлі розлучення Камалія з чоловіком удвох вирушають у закордонну поїздку.

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