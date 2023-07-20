Акторці Бріжіт Бардо викликали рятувальників

Акторка Бріжіт Бардо. Фото: instagram.com/brigittebardotforever/

Співробітники служби швидкого реагування прибули до будинку культової зірки Бріжіт Бардо. У акторки були проблеми з диханням.

Про це пише PageSix.

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Проблеми з диханням

Чоловік Бардо, Бернар д’Ормаль, підтвердив цю новину та пояснив, що сталося у їхній резиденції в Сен-Тропе.

"Було близько 9 години ранку, коли у Бріжіт виникли проблеми з диханням. Її дихання було важчим, ніж зазвичай, але вона не втрачала свідомості. Назвемо це моментом важкого дихання", — сказав він місцевому виданню Var-matin, зазначивши, що машини швидкої допомоги на півдні Франції спочатку "отримали неправильну" адресу.

Д’Ормаль додав, що коли пожежники прибули, вони підключили 88-річну Бардо до кисню "і деякий час залишилися спостерігати за нею".

"Як і всі люди певного віку, вона більше не може переносити спеку. Це буває у 88 років", — пояснив він.

Багато хто знає Бардо як одну з найбільш затребуваних актрис 1950-1960 років. Однак у 1973 році вона залишила шоу-бізнес незадовго до свого 40-річчя.

З тих пір французька активістка присвятила своє життя захисту тварин. У 1987 році Бардо продала з аукціону приблизно одну п'яту свого особистого майна, включно з цінними ювелірними виробами, творами мистецтва та одягом, що зібрало 500 000 доларів.

"Я віддала свою красу і свою молодість чоловікам, — сказала тоді Бардо, — І тепер я віддаю свою мудрість і досвід, найкраще в собі, тваринам".

У 2012 році вона дала рідкісне інтерв’ю Vogue Homme, у якому згадала, що почувалася "роздавленою" своїм статусом знаменитості.

"Ніхто не може уявити, наскільки це було жахливо. Кошмар. Я просто не могла більше так жити. Я покинула фільми, коли мені було 38 років, тому що у мене було все до цього моменту, тому я не маю бажання повертатися", — сказала вона виданню.

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