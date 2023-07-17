Джейн Біркін померла від раку: якими були останні роки життя легендарної ікони стилю

Акторка та співачка Джейн Біркін. Фото: instagram.com/janebirkinoff/

Британська співачка та актриса Джейн Біркін померла у своєму будинку в Парижі після тривалої боротьби з раком. Життєвий шлях визнаної ікони стилю вражає своїм драматизмом.

Про це пише Daily Mail.

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Завжди була оптимістом

76-річну зірку знайшла мертвою доглядальниця. Стан здоров’я Біркін потрапив у заголовки газет ще в 2002 році, коли їй поставили діагноз лейкемія, який вона описала як "не дуже болісний рак", але в травні вона скасувала низку концертів, коли стан погіршився.

"Я завжди була великим оптимістом, і я розумію, що мені ще потрібно трохи часу, щоб знову бути на сцені та з тобою", — коментувала тоді Біркін.

Співачка, яка народилася в Лондоні, також перенесла інсульт у 2021 році і була змушена скасувати кілька концертів того року. У березні минулого року вона знову скасувала шоу після того, як зламала лопатку.

Трагедія співачки

У Біркін були три дочки: Шарлотта від роману з Сержем Гензбуром, яка сама стала надзвичайно успішною актрисою та співачкою, Кейт та Лу Дуайон, від її 13-річних стосунків із французьким режисером Жаком Дуайоном.

Біркін назавжди залишилася пов’язаною стосунками з Сержем Генсбуром, який продовжував писати для неї пісні після їхнього розриву.

У 2017 році Біркін випустила Le Symphonique — альбом, який містив серію пісень, які Генсбур написав для неї під час і після їхніх стосунків.

У 1998 році вийшла її перша платівка без Гензбура, A la Legere. Але вона неодноразово поверталася до його репертуару, співаючи його хіти у супроводі повного оркестру по всьому світу, зокрема у 2020 році в Нью-Йорку, де виступала з Іггі Попом.

Її життя було відзначене трагедією: її старша донька Кейт Беррі, фотограф, покінчила життя самогубством у 2013 році у віці 46 років після тривалої історії депресії та залежності.

"Я живу в паніці, що щось трапиться з друзями — навколо мене люди падають, як шпильки", — розповіла рік тому в одному з інтерв’ю Біркін.

В 2017 році донька Біркін, акторка Шарлотта Гензбур, сказала, що після втрати доньки Кейт її матері "не було на багато років".

"Справді пішла…Вона не вставала. Якби ви сказали їй прийти, вона б прийшла, але вона не розмовляла ні з моїми дітьми, ні з кимось", — пригадує донька Джейн.

Сьогодні знаменитість жалкує, що так поводилася.

"Якби щось я могла зробити краще, це б більше думати про Шарлотту та Лу, коли померла їхня сестра Кейт, тому що вони теж були втрачені. Коли щось подібне трапляється, це збиває з ніг, і ніхто нічого не може сказати", — говорить Джейн.

Хвороба

Акторка кілька років тому розповіла, що їй довелося відмовитися від алкоголю.

"Коли я захворів на лейкоз, тоді, звичайно, все припинилося. Це було зовсім неважко, тому що сама думка про те, що ти хворий, сама думка про те, що це лізе тобі в голову, змушує мене панікувати...Я просто ненавиджу пити. Я маю на увазі, я налякана цим. Тож навіть уявити свою молодість – не знаю. Це був інший час", — говорить співачка.

Біркін ніколи не вірила, що вона приваблива, і роками ховалася за "маскою макіяжу". Вона стверджувала, що лише після її другого шлюбу з Генсбуром зрозуміла, що має гарну зовнішність, адже той переконав її, що Джейн є втіленням його уявлення про красу.

Упродовж своєї кар’єри Біркін також брала участь у різних гуманітарних справах, зокрема співпрацювала з Amnesty International та ЮНІСЕФ.

У 2022 році Біркін та її донька Шарлотта Генсбур потрапили в заголовки газет, беручи участь у протестному відео за участю таких зірок, як Маріон Котійяр і Жульєт Бінош, у якому вони відрізали собі пасма волосся на підтримку протестувальників в Ірані.

Історія сумки Hermès Birkin

У 1984 році Джейн увійшла в історію створенням легендарної сумки Hermès Birkin. Її походження було щасливим випадком. Виконавчий директор Hermès Жан-Луї Дюма випадково сидів поруч із Джейн у рейсі з Парижа до Лондона. Коли вона спробувала помістити свою солом’яну дорожню сумку у відділення над головою, все випало, розсипавшись каскадом на них обох. Джейн вибачилась і пояснила Дюма, що було неможливо знайти шкіряну сумку на вихідні, яка б їй сподобалася. Потім вони провели більшу частину польоту, розмовляючи про те, як би виглядала їхня ідеальна сумка.

Пізніше Дюма вислав Джейн сумку з першої колекції. З часом знаменитість роздала всі свої Біркіни, крім однієї, щоб зібрати гроші на благодійні цілі, близькі її серцю.

Останніми роками вона носила більшість своїх речей у великих глибоких кишенях чоловічих вельветових штанів, які вона обожнює.

"Весело мати щось на твою честь. Коли я виступаю в Нью-Йорку, люди часто питають, чи я "сумка Біркін", і я кажу: "Так, і сумка зараз заспіває!". Моя дочка Лу жартує, що вона "дочка сумки", — говорила зірка.

Ніколи не змінювала зовнішність

Біркін ніколи не користувалася послугами пластичних хірургів.

"Я ніколи не наважувався — це було питання сміливості. Немає гарантій, що щось не зіпсується. Але я захоплююся тими, хто це робить. Я думаю, як чудово, що вони все ще почуваються привабливими. Мабуть, це чудово прокидатися вранці і відчувати, що ти все ще в грі. Я пройшла цей етап. Якщо я колись збиралася це зробити, то це було б десять років тому. Немає сенсу тикати собі щось в обличчя в 70. Але я, звичайно, нічого не маю проти Photoshop!", — говорила зірка.

Після смерті Джейн Біркін президент Франції Еммануель Макрон сказав, що вона "втілювала свободу", коли вів пам’ять про її смерть. Він написав у Twitter:

"Вона втілювала свободу, тому що вона співала найкрасивіші слова нашої мови, Джейн Біркін була французькою іконою", — написав Макрон в Twitter.

Рима Абдул Малак, міністр культури Франції, також віддала данину поваги: "Найбільш французький з британців пішов. Джейн Бі була веселою, зухвалою елегантністю, ніколи не застарілою емблемою цілої епохи, неймовірним голосом, вона залишається нашим кумиром".

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