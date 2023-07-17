Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джейн Біркін померла від раку: якими були останні роки життя легендарної ікони стилю arrow

Джейн Біркін померла від раку: якими були останні роки життя легендарної ікони стилю

17 липня 2023 15:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джейн Біркін померла від раку: якими були останні роки життя легендарної ікони стилю
Акторка та співачка Джейн Біркін. Фото: instagram.com/janebirkinoff/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Британська співачка та актриса Джейн Біркін померла у своєму будинку в Парижі після тривалої боротьби з раком. Життєвий шлях визнаної ікони стилю вражає своїм драматизмом.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Завжди була оптимістом

76-річну зірку знайшла мертвою доглядальниця. Стан здоров’я Біркін потрапив у заголовки газет ще в 2002 році, коли їй поставили діагноз лейкемія, який вона описала як "не дуже болісний рак", але в травні вона скасувала низку концертів, коли стан погіршився.

"Я завжди була великим оптимістом, і я розумію, що мені ще потрібно трохи часу, щоб знову бути на сцені та з тобою", — коментувала тоді Біркін.

 

Співачка, яка народилася в Лондоні, також перенесла інсульт у 2021 році і була змушена скасувати кілька концертів того року. У березні минулого року вона знову скасувала шоу після того, як зламала лопатку.

Трагедія співачки

У Біркін були три дочки: Шарлотта від роману з Сержем Гензбуром, яка сама стала надзвичайно успішною актрисою та співачкою, Кейт та Лу Дуайон, від її 13-річних стосунків із французьким режисером Жаком Дуайоном.

Біркін назавжди залишилася пов’язаною стосунками з Сержем Генсбуром, який продовжував писати для неї пісні після їхнього розриву.

У 2017 році Біркін випустила Le Symphonique — альбом, який містив серію пісень, які Генсбур написав для неї під час і після їхніх стосунків.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jane Birkin (@janebirkinoff)

У 1998 році вийшла її перша платівка без Гензбура, A la Legere. Але вона неодноразово поверталася до його репертуару, співаючи його хіти у супроводі повного оркестру по всьому світу, зокрема у 2020 році в Нью-Йорку, де виступала з Іггі Попом.

Її життя було відзначене трагедією: її старша донька Кейт Беррі, фотограф, покінчила життя самогубством у 2013 році у віці 46 років після тривалої історії депресії та залежності.

"Я живу в паніці, що щось трапиться з друзями — навколо мене люди падають, як шпильки", — розповіла рік тому в одному з інтерв’ю Біркін.

В 2017 році донька Біркін, акторка Шарлотта Гензбур, сказала, що після втрати доньки Кейт її матері "не було на багато років".

"Справді пішла…Вона не вставала. Якби ви сказали їй прийти, вона б прийшла, але вона не розмовляла ні з моїми дітьми, ні з кимось", — пригадує донька Джейн.

 

Сьогодні знаменитість жалкує, що так поводилася.

"Якби щось я могла зробити краще, це б більше думати про Шарлотту та Лу, коли померла їхня сестра Кейт, тому що вони теж були втрачені. Коли щось подібне трапляється, це збиває з ніг, і ніхто нічого не може сказати", — говорить Джейн.

Хвороба

Акторка кілька років тому розповіла, що їй довелося відмовитися від алкоголю.

"Коли я захворів на лейкоз, тоді, звичайно, все припинилося. Це було зовсім неважко, тому що сама думка про те, що ти хворий, сама думка про те, що це лізе тобі в голову, змушує мене панікувати...Я просто ненавиджу пити. Я маю на увазі, я налякана цим. Тож навіть уявити свою молодість – не знаю. Це був інший час", — говорить співачка.

 

Біркін ніколи не вірила, що вона приваблива, і роками ховалася за "маскою макіяжу". Вона стверджувала, що лише після її другого шлюбу з Генсбуром зрозуміла, що має гарну зовнішність, адже той переконав її, що Джейн є втіленням його уявлення про красу.

Упродовж своєї кар’єри Біркін також брала участь у різних гуманітарних справах, зокрема співпрацювала з Amnesty International та ЮНІСЕФ.

У 2022 році Біркін та її донька Шарлотта Генсбур потрапили в заголовки газет, беручи участь у протестному відео за участю таких зірок, як Маріон Котійяр і Жульєт Бінош, у якому вони відрізали собі пасма волосся на підтримку протестувальників в Ірані.

Історія сумки Hermès Birkin

У 1984 році Джейн увійшла в історію створенням легендарної сумки Hermès Birkin. Її походження було щасливим випадком. Виконавчий директор Hermès Жан-Луї Дюма випадково сидів поруч із Джейн у рейсі з Парижа до Лондона. Коли вона спробувала помістити свою солом’яну дорожню сумку у відділення над головою, все випало, розсипавшись каскадом на них обох. Джейн вибачилась і пояснила Дюма, що було неможливо знайти шкіряну сумку на вихідні, яка б їй сподобалася. Потім вони провели більшу частину польоту, розмовляючи про те, як би виглядала їхня ідеальна сумка.

 

Пізніше Дюма вислав Джейн сумку з першої колекції. З часом знаменитість роздала всі свої Біркіни, крім однієї, щоб зібрати гроші на благодійні цілі, близькі її серцю.

Останніми роками вона носила більшість своїх речей у великих глибоких кишенях чоловічих вельветових штанів, які вона обожнює.

"Весело мати щось на твою честь. Коли я виступаю в Нью-Йорку, люди часто питають, чи я "сумка Біркін", і я кажу: "Так, і сумка зараз заспіває!". Моя дочка Лу жартує, що вона "дочка сумки", — говорила зірка.

Ніколи не змінювала зовнішність

Біркін ніколи не користувалася послугами пластичних хірургів.

"Я ніколи не наважувався — це було питання сміливості. Немає гарантій, що щось не зіпсується. Але я захоплююся тими, хто це робить. Я думаю, як чудово, що вони все ще почуваються привабливими. Мабуть, це чудово прокидатися вранці і відчувати, що ти все ще в грі. Я пройшла цей етап. Якщо я колись збиралася це зробити, то це було б десять років тому. Немає сенсу тикати собі щось в обличчя в 70. Але я, звичайно, нічого не маю проти Photoshop!", — говорила зірка.

 

Після смерті Джейн Біркін президент Франції Еммануель Макрон сказав, що вона "втілювала свободу", коли вів пам’ять про її смерть. Він написав у Twitter:

"Вона втілювала свободу, тому що вона співала найкрасивіші слова нашої мови, Джейн Біркін була французькою іконою", — написав Макрон в Twitter.

Рима Абдул Малак, міністр культури Франції, також віддала данину поваги: "Найбільш французький з британців пішов. Джейн Бі була веселою, зухвалою елегантністю, ніколи не застарілою емблемою цілої епохи, неймовірним голосом, вона залишається нашим кумиром".

Нагадаємо, поліція затримала жінку, яку підозрюють у смерті 19-річного онука голлівудського актора Роберта Де Ніро. 

Раніше ми розповідали, що була оприлюднена причина смерті актора Адама Річі, якого називали "молодшим братом Америки".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз