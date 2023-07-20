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Актрисе Брижит Бардо вызвали спасателей

20 июля 2023 09:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Актрисе Брижит Бардо вызвали спасателей
Актриса Брижит Бардо. Фото: instagram.com/brigittebardotforever/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сотрудники службы быстрого реагирования прибыли в дом культовой звезды Брижит Бардо. У актрисы были проблемы с дыханием.

Об этом пишет PageSix.

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Проблемы с дыханием

Муж Бардо, Бернар д'Ормаль, подтвердил эту новость и объяснил, что произошло в их резиденции в Сен-Тропе.

"Было около 9 часов утра, когда у Брижит возникли проблемы с дыханием. Ее дыхание было тяжелее обычного, но она не теряла сознания. Назовем это моментом тяжелого дыхания", — сказал он местному изданию Var-matin, отметив, что машины скорой помощи на юге Франции поначалу "получили неправильный" адрес.

Д'Ормаль добавил, что когда прибыли пожарные, они подключили 88-летнюю Бардо к кислороду "и некоторое время остались наблюдать за ней".

"Как и все люди определенного возраста, она больше не может переносить жару. Это бывает в 88 лет", — пояснил он.

Многие знают Бардо как одну из самых востребованных актрис 1950-1960 годов. Однако в 1973 году она покинула шоу-бизнес незадолго до своего 40-летия.

С тех пор французская активистка посвятила свою жизнь защите животных. В 1987 году Бардо продала с аукциона примерно одну пятую своего личного имущества, включая ценные ювелирные изделия, произведения искусства и одежду, что собрало 500 000 долларов.

 

"Я отдала свою красоту и свою молодость мужчинам, — сказала тогда Бардо, — и теперь я отдаю свою мудрость и опыт, лучше в себе, животным".

В 2012 году она дала редкое интервью Vogue Homme, в котором вспомнила, что чувствовала себя "раздавленной" своим статусом знаменитости.

"Никто не может представить, насколько это было ужасно. Кошмар. Я просто не могла больше так жить. Я бросила фильмы, когда мне было 38 лет, потому что у меня было все до этого момента, поэтому у меня нет желания возвращаться", — сказала она изданию.

Ранее стало известно, что певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Тело звезды у нее дома обнаружила сиделка.

Напомним, Джейн Биркин умерла от рака: каковы были последние годы жизни легендарной иконы стиля.

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