Актрисе Брижит Бардо вызвали спасателей

Актриса Брижит Бардо. Фото: instagram.com/brigittebardotforever/

Сотрудники службы быстрого реагирования прибыли в дом культовой звезды Брижит Бардо. У актрисы были проблемы с дыханием.

Об этом пишет PageSix.

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Проблемы с дыханием

Муж Бардо, Бернар д'Ормаль, подтвердил эту новость и объяснил, что произошло в их резиденции в Сен-Тропе.

"Было около 9 часов утра, когда у Брижит возникли проблемы с дыханием. Ее дыхание было тяжелее обычного, но она не теряла сознания. Назовем это моментом тяжелого дыхания", — сказал он местному изданию Var-matin, отметив, что машины скорой помощи на юге Франции поначалу "получили неправильный" адрес.

Д'Ормаль добавил, что когда прибыли пожарные, они подключили 88-летнюю Бардо к кислороду "и некоторое время остались наблюдать за ней".

"Как и все люди определенного возраста, она больше не может переносить жару. Это бывает в 88 лет", — пояснил он.

Многие знают Бардо как одну из самых востребованных актрис 1950-1960 годов. Однако в 1973 году она покинула шоу-бизнес незадолго до своего 40-летия.

С тех пор французская активистка посвятила свою жизнь защите животных. В 1987 году Бардо продала с аукциона примерно одну пятую своего личного имущества, включая ценные ювелирные изделия, произведения искусства и одежду, что собрало 500 000 долларов.

"Я отдала свою красоту и свою молодость мужчинам, — сказала тогда Бардо, — и теперь я отдаю свою мудрость и опыт, лучше в себе, животным".

В 2012 году она дала редкое интервью Vogue Homme, в котором вспомнила, что чувствовала себя "раздавленной" своим статусом знаменитости.

"Никто не может представить, насколько это было ужасно. Кошмар. Я просто не могла больше так жить. Я бросила фильмы, когда мне было 38 лет, потому что у меня было все до этого момента, поэтому у меня нет желания возвращаться", — сказала она изданию.

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