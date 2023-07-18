Супермодель Аліна Байкова вразила фотосесією у стилі культової Джейн Біркін

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Днями у віці 76 років років пішла з життя легендарна актриса та співачка Джейн Біркін. Українська модель Аліна Байкова пригадала фотосесію, яку зробила багато років тому, на яку надихнула Біркін.

Світлинами Байкова поділилася у своєму Instagram.

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На фото юну модель не впізнати: зачіска та стиль відповідають часу, який представляла Біркін. На знімках 2010 року Байкова позує з іншою зачіскою та відомим кошиком, з яким не розлучалася Джен у молодості.

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Саме завдяки йому у 1984 році Джейн увійшла в історію створення легендарної сумки Hermès Birkin. Її походження було щасливим випадком. Виконавчий директор Hermès Жан-Луї Дюма випадково сидів поруч із Джейн у рейсі з Парижа до Лондона. Коли вона спробувала помістити свою солом’яну дорожню сумку у відділення над головою, все випало, розсипавшись каскадом на них обох. Джейн вибачилась і пояснила Дюма, що було неможливо знайти шкіряну сумку на вихідні, яка б їй сподобалася. Потім вони провели більшу частину польоту, розмовляючи про те, який би вигляд мала їхня ідеальна сумка.

"Весело мати щось на твою честь. Коли я виступаю в Нью-Йорку, люди часто питають, чи я "сумка Біркін", і я кажу: "Так, і сумка зараз заспіває!". Моя дочка Лу жартує, що вона "дочка сумки", — говорила зірка.

До речі, Джейн Біркін, як і Байкова, була у числі тих діячів культури, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали Україну.

Нагадаємо, дизанер Андре Тан не залишився осторонь інциденту, який стався у Каннах з моделлю Аліною Байковою. Модельєр засудив дії організаторів кінофестивалю.

Раніше стао відомо, що співачка та актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років. Тіло зірки у неї вдома знайшла доглядальниця.