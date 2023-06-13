Аль Пачіно залишив вдома вагітну молоду кохану та поїхав на зустріч з колишньою
Нещодавно стало відомо, що 83-річний голлівудський актор Аль Пачіно готується стати батьком своєї четвертої дитини. На останніх тижнях вагітності перебуває його 29-річна кохана Нур Альфалла, яку він не взяв з собою на зустріч зі своєю колишньою, акторкою Беверлі Д'Анджело.
Про це повідомляє видання Page Six.
Подробиці
На фотографіях, які зробили папараці, Аль Пачіно та 71-річна Беверлі Д'Анджело, судячи з їхніх виразів обличчя, обговорювали щось серйозно. Вони не були в шлюбі, зустрічались з 1996 по 2004 роки. В стосунках Беверлі народила близнюків. Нині Антону та Олівії 22 роки.
Попри розставання та вже дорослих дітей знаменитості зберегли дружні стосунки. Окрім близнюків, Аль Пачіно має 33-річну доньку Джулію Марію від викладачки акторської майстерності Яни Террант.
За інформацією таблоїда, теперішня кохана кінозірки вже на восьмому місяці вагітності
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Аль Пачіно змусив вагітну кохану зробити ДНК-тест. Також ми розповідали, як голлівудська акторка Ліндсі Лохан повертатиметься до зйомок фільмів після пологів.