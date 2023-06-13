Аль Пачіно залишив вдома вагітну молоду кохану та поїхав на зустріч з колишньою

Актор Аль Пачіно. Фото: Google

Нещодавно стало відомо, що 83-річний голлівудський актор Аль Пачіно готується стати батьком своєї четвертої дитини. На останніх тижнях вагітності перебуває його 29-річна кохана Нур Альфалла, яку він не взяв з собою на зустріч зі своєю колишньою, акторкою Беверлі Д'Анджело.

Про це повідомляє видання Page Six.

Читайте також:

Подробиці

На фотографіях, які зробили папараці, Аль Пачіно та 71-річна Беверлі Д'Анджело, судячи з їхніх виразів обличчя, обговорювали щось серйозно. Вони не були в шлюбі, зустрічались з 1996 по 2004 роки. В стосунках Беверлі народила близнюків. Нині Антону та Олівії 22 роки.

Попри розставання та вже дорослих дітей знаменитості зберегли дружні стосунки. Окрім близнюків, Аль Пачіно має 33-річну доньку Джулію Марію від викладачки акторської майстерності Яни Террант.

За інформацією таблоїда, теперішня кохана кінозірки вже на восьмому місяці вагітності

Аль Пачіно з колишньою. Фото: PageSix

Аль Пачіно з колишньою. Фото: PageSix

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Аль Пачіно змусив вагітну кохану зробити ДНК-тест. Також ми розповідали, як голлівудська акторка Ліндсі Лохан повертатиметься до зйомок фільмів після пологів.