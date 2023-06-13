Аль Пачино оставил дома беременную молодую любимую и уехал на встречу с бывшей
Недавно стало известно, что 83-летний голливудский актер Аль Пачино готовится стать отцом своего четвертого ребенка. На последних неделях беременности находится его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла, которую он не взял с собой на встречу со своей бывшей, актрисой Беверли Д'Анджело.
Об этом сообщает издание Page Six.
Подробности
На фотографиях, сделанных папарацци, Аль Пачино и 71-летняя Беверли Д'Анджело, судя по их выражениям лица, обсуждали что-то серьезное. Они не состояли в браке, встречались с 1996 по 2004 годы. В отношениях Беверли родила близнецов. В настоящее время Антону и Оливии 22 года.
Несмотря на расставание и уже взрослых детей, знаменитости сохранили дружеские отношения. Кроме близнецов, у Аль Пачино есть 33-летняя дочь Джулия Мария от преподавательницы актерского мастерства Яны Террант.
По информации таблоида, нынешняя любимая кинозвезда уже на восьмом месяце беременности.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Аль Пачино заставил беременную возлюбленную сделать ДНК-тест. Также мы рассказывали, как голливудская актриса Линдси Лохан будет возвращаться к съемкам фильмов после родов.