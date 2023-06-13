Аль Пачино оставил дома беременную молодую любимую и уехал на встречу с бывшей

Актер Аль Пачино. Фото: Google

Недавно стало известно, что 83-летний голливудский актер Аль Пачино готовится стать отцом своего четвертого ребенка. На последних неделях беременности находится его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла, которую он не взял с собой на встречу со своей бывшей, актрисой Беверли Д'Анджело.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Подробности

На фотографиях, сделанных папарацци, Аль Пачино и 71-летняя Беверли Д'Анджело, судя по их выражениям лица, обсуждали что-то серьезное. Они не состояли в браке, встречались с 1996 по 2004 годы. В отношениях Беверли родила близнецов. В настоящее время Антону и Оливии 22 года.

Несмотря на расставание и уже взрослых детей, знаменитости сохранили дружеские отношения. Кроме близнецов, у Аль Пачино есть 33-летняя дочь Джулия Мария от преподавательницы актерского мастерства Яны Террант.

По информации таблоида, нынешняя любимая кинозвезда уже на восьмом месяце беременности.

Аль Пачино с бывшей. Фото: PageSix

Аль Пачино с бывшей. Фото: PageSix

Напомним, ранее мы рассказывали, что Аль Пачино заставил беременную возлюбленную сделать ДНК-тест. Также мы рассказывали, как голливудская актриса Линдси Лохан будет возвращаться к съемкам фильмов после родов.