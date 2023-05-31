Від 83-річного Аль Пачіно завагітніла його молода кохана

Голлівудський актор Аль Пачіно. Фото: google.com

Цього року в досвідчених голлівудських акторів справжній бейбі-бум. Так, нещодавно 79-річний Роберт Де Ніро всьоме став батьком. Готується тримати немовля і 83-річний Аль Пачіно. Його кохана вагітна від нього.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Інформацію про те, що лауреат премії “Оскар” стане батьком підтвердив його менеджмент. Четверту дитину для Аль Пачіно виношує його 29-річна кохана Нур Альфалла. Вона знаходиться на останніх тижнях вагітності.

Офіційно зіркова пара разом з квітня минулого року. Втім, за інформацією джерел видання, Аль Пачіно та Нур почали зустрічатися ще під час пандемії коронавірусу 2020 року.

Обраниця Аль Пачіно, Нур Альфалла. Фото: google.com

Особисте життя актора

Аль Пачіно майже ніколи не розповідає про нього. Актор мав безліч романів, серед яких був роман з кінозіркою Даян Кітон, його партнеркою за фільмом "Хрещений батько". Стосунки, що почалися під час зйомок, завершилися після закінчення зйомок другої частини трилогії.

Хоча Аль Пачіно ніколи не був одружений, він має трьох дітей. 16 жовтня 1989 року викладачка акторської майстерності Яна Террант народила йому дочку, Джулію Марію Пачіно. Він також батько двійнят Антона Джеймса та Олівії Роуз, які народилися 25 січня 2001 року. Їхня мати — акторка Беверлі Д'Анджело, з якою він зустрічався з 1996 по 2003 роки.

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