Мік Джаггер та Клінт Іствуд: з ким крутила романи вагітна обраниця Аль Пачіно

Нур Альфалла. Фото: instagram.com/nooralfallah/

Актор Аль Пачіно скоро стане батьком дитини від обраниці, яка на 53 молодша за нього. Різниця у віці ніколи не була перепоною у стосунках для 29-річної Нур Альфалла.

Про це пише Daily Mail.

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Західні ЗМІ переконують, що у Нур до Аль Пачіно тільки меркантильний інтерес. У минулому дівчина зустрічалася з набагато старшими за себе зірками. У кавалери Нур приписували відомих музикантів та бізнесменів.

Мік Джаггер, 79 років

З Міком Джаггером Нур почала зустрічатися у 2017 році. Під час туру Rolling Stone's у Франції. Пара відпочивала разом у квартирі Міка та вечеряла у дорогих ресторанах.

"Мік має досі свій неповторний шарм, але навіть його колеги за бендом були здивовані, що Нур була з ним. Мік виглядав щасливим і вони весело разом проводили час, — прокоментував стосунки Міка Джаггер з набагато молодшою обраницею інсайдері додав, — Нур впевнена у собі та має чудову освіту, тому вона природньо почувалася у його компанії, куди б вони не пішли".

Сама дівчина переконувала у щирості своїх почуттів.

"Вік не має значення для мене. Серце не знає, що бачить воно знає, що відчуває. Це були мої перші стосунки, я була щаслива", — прокоментувала стосунки Нур.

Ніколас Берггрюен, 61 рік

Мільярдер Ніколасс Берггрюен був помічений з Нур у квітні 2018 року, коли, за чутками, у неї був ще роман з Джаггером.

Нур відзначила день народження у компанії з бізнесменом та вирушила з ним у подорож до Італії, Франції, Сен-Тропе та на Капрі. Останній спільний вихід пари був у 2020 році.

Клінт Іствуд, 93 роки

Чутки про роман Нур та Клінта почалися у 2019 році. Пару бачили разом у машині знаменитості після побачення. Хоча сама Нур запевняла, що у них з актором лише дружба.

Зараз Нур перебуває на останніх термінах вагітності від актора Аль Пачіно. Дехто стверджував, що Нур приховувала вагітність від актора тривалий час. Але друзі пари переконують у щірості почуттів Нур.

"Вона хотіла довго дитину, Аль дуже щасливий. Їхні почуття взаємні. Нур із заможної родини, але і сама багато працювала для свого достатку", — ділиться інсайдер.

Нагадаємо, уього року в досвідчених голлівудських акторів справжній бейбі-бум. Так, нещодавно 79-річний Роберт Де Ніро всьоме став батьком. Готується стати батьком і 83-річний Аль Пачіно.

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