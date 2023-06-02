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Аль Пачино заставил беременную возлюбленную сделать ДНК-тест

2 июня 2023 15:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Аль Пачино заставил беременную любимую сделать ДНК-тест
Нур Альфалл. Фото: instagram.com/nooralfallah/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Аль Пачино, который скоро ожидает пополнения, не сразу поверил в то, что скоро снова станет отцом. Звезда попросил 29-летнюю Нур Альфалла сделать ДНК-тест, который бы подтвердил его отцовство.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сомнения по поводу отцовства

Нур Альфалла сейчас на девятом месяце беременности. Друзья Аль Пачино рассказали, что он узнал свое скорое отцовство, когда женщина была на шестом месяце беременности. Звезда усомнился, что в свои 83 года еще способен стать отцом. Так что попросил любимую доказать его отцовство.

Хотя друзья актера убеждены, что у Нура сугубо меркантильный интерес, женщина согласилась пройти ДНК-тест. К тому же актер думал, что их отношения кончились задолго до того, как женщина сообщила ему радостную новость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Она знала, что он не хочет больше детей, их отношения кончились, это странно", — говорит источник из окружения Аль Пачино изданию Showbiz411.

Аль Пачино и Альфалла имели романтические отношения с апреля прошлого года.

У Аль Пачино уже есть трое детей от двух разных женщин. Для Альфалла это будет первый ребенок. Раньше она была в отношениях с Миком Джаггером и Николосом Берггюеном. Женщине часто приписывают романы со старшими ее богатыми мужчинами.

Напомним, в этом году у голливудских актеров настоящий бейби-бум. Так, недавно 79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом .

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