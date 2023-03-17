Алан Бадоєв надихнув молоду співачку на старт музичної кар'єри: як йому це вдалось

Кліпмейкер та продюсер Алан Бадоєв

За час повномасштабної війни в українському шоу-бізнесі відбулось чимало змін. Музичний простір і надалі продовжує відкривати нові імена талановитих артистів. Серед них і співачка RANYMA.

На своєму YouTube каналі вона презентувала кліп на пісню "Не плакати".

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За словами молодої співачки вона створювала нову музику під час ракетних обстрілів, волонтерства та благодійних концертів. RANYMA впевнена, що її пісні, як і в інших українських артистів, стануть фундаментом для переродження нашої культури.

Виявляється, на творчість молодої співачки вплинув відомий український кліпмейкер та продюсер.

"Перш за все, я вдячна Алану Бадоєву! Його інтерв'ю, яке я побачила через декілька місяців після російського вторгнення в Україну, дуже вплинуло на мене. Він сказав, що насамперед нам необхідно збудувати свою глибоку культуру. Необхідно підняти весь культурний фонд та максимально створювати "своє рідне — українське". Тому я вирішила, що мій початок творчої кар’єри повинен розпочатися саме зараз! Моя прем'єра "Не плакати" присвячується всім дівчатам, які чекають на повернення своїх коханих з фронту. Запам'ятайте, українські жінки — це сила, натхнення, любов! Ми не будемо плакати, ми будемо прагнути перемоги та вірити у своїх мужніх чоловіків, які захищають нашу землю заради щасливого майбутнього", — прокоментувала прем’єру RANYMA.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алан Бадоєв залишився у захваті від виступу співачки Ріанни на "Супербоулі-2023", але розкритикував концерт Бейонсе у Дубаї. Також ми розповідали, що гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт "Ты мой наркотик" українською та перетворився на 3D героїв у кліпі.